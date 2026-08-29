גבר כבן 30 נורה למוות הלילה (בין שבת לראשון) ברחוב לייב בן שרה בתל אביב-יפו. צוות מד"א קבע את מותו במקום. כמה דקות לאחר מכן התקבל דיווח על ירי נוסף ברחוב הרבי מלילוב הסמוך, ושם נפצע צעיר כבן 20 באורח קשה. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון.

גבר כבן 30 נורה למוות הלילה (בין שבת לראשון) ברחוב לייב בן שרה בתל אביב-יפו. צוות מד"א קבע את מותו במקום. כמה דקות לאחר מכן התקבל דיווח על ירי נוסף ברחוב הרבי מלילוב הסמוך, ושם נפצע צעיר כבן 20 באורח קשה. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון.

גבר כבן 30 נורה למוות הלילה (בין שבת לראשון) ברחוב לייב בן שרה בתל אביב-יפו. צוות מד"א קבע את מותו במקום. כמה דקות לאחר מכן התקבל דיווח על ירי נוסף ברחוב הרבי מלילוב הסמוך, ושם נפצע צעיר כבן 20 באורח קשה. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון.