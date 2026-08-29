גבר כבן 30 נורה למוות הלילה (בין שבת לראשון) ברחוב לייב בן שרה בתל אביב-יפו. צוות מד"א קבע את מותו במקום. כמה דקות לאחר מכן התקבל דיווח על ירי נוסף ברחוב הרבי מלילוב הסמוך, ושם נפצע צעיר כבן 20 באורח קשה. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון.
הדיווח על הירי התקבל בשעה 1:11 במוקד מד"א. רופא מתנדב ביחידת האופנועים של מד"א פאדי כורדי ופרמדיק מד"א אלחנן אלון, סיפרו כי "בזירה הייתה המולה רבה, ראינו את הפצוע כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
בשעה 1:17 התקבל הדיווח על הירי הנוסף, וחובש מד"א שלדון לוין סיפר: "הגענו לזירה וראינו צעיר בשנות ה-20 לחייו כשהוא בהכרה מלאה וסובל מפציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים ומתן טיפול תרופתי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".