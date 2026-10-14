הדיווח על התאונה בכביש 91 סמוך לצומת מחניים התקבל בשעה 12:00 במרחב ירדן של מד"א. חובשים ופרמדיקים של הארגון פינו את הפצועים לבית החולים זיו בצפת. נהג המשאית, כבן 50, פונה עם חבלות בגפיים התחתונות במסוק.