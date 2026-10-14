נהג אוטובוס בן 61 נהרג בצהריים (רביעי) בהתנגשות עם משאית סמוך למחניים בגליל העליון. נהג המשאית נפצע באורח קשה, ו-18 צעירים נוספים כבני 20 נפצעו באורח קל.
הדיווח על התאונה בכביש 91 סמוך לצומת מחניים התקבל בשעה 12:00 במרחב ירדן של מד"א. חובשים ופרמדיקים של הארגון פינו את הפצועים לבית החולים זיו בצפת. נהג המשאית, כבן 50, פונה עם חבלות בגפיים התחתונות במסוק.
חובש רפואת חירום במד"א גיל עד בן חמו, סיפר: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. הרכבים היו עם פגיעות פח קשות מאוד בחלקם הקדמי. נהג האוטובוס היה לכוד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. תוך כדי פעולות חילוץ מורכבות הענקנו לו טיפול רפואי ולאחר מכן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".
הוא הוסיף: "במקביל פראמדיקים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לנהג המשאית שהיה מחוסר הכרה וסבל מפציעה קשה בגפיים התחתונות, פונה במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי. 18 פצועים שהיו באוטובוס פונו באמבולנסים של מד"א לבית החולים כשמצבם מוגדר קל".