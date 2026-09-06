חמישה בני אדם נהרגו אתמול (ראשון) בתאונת מטוס של חברת אמזון, שסטה מהמסלול במהלך נחיתה בנמל התעופה הבינלאומי במיאמי, פגע ברכבים - ועלה באש. לפחות חמישה נפצעו. בעקבות התאונה יותר מ-250 עוכבו ונמל התעופה, שנחשב לאחד מהעמוסים ביותר בארה"ב, הושבת.

תיעוד העשן מהמקום





גלריה המטוס המסחרי של אמזון שסטה מהמסלול במיאמי ( צילום: Photo by CHANDAN KHANNA / AFP )

יותר מ-60 צוותי כיבוי והצלה של מחוז מיאמי הוזעקו לזירה. מינהל התעופה הפדרלי (FAA) מסר כי המטוס סטה מהמסלול בסביבות השעה 14:00 בצהריים (שעון מקומי), לאחר שהגיע מסן חואן שבפורטו ריקו. שר התחבורה של ארה"ב שון דאפי מסר כי ה-FAA שלח חוקרים לזירה והורה על עצירה מלאה של כל פעילות הקרקע בנמל התעופה.

בסוכנות הידיעות AP צוין כי מתמונות מהזירה ניתן לראות כי המטוס נחת על גחונו, וכי למרות השריפה הוא נותר שלם ברובו.

דוברת "אמזון", קלי ננטל, אמרה ל-CNN: "זה אירוע שהתפתח במהירות, אנחנו אוספים פרטים ועובדים בשיתוף פעולה עם הרשויות. העדיפות הראשונה שלנו היא להבטיח את שלומם של כל המעורבים באירוע ועושים את כל המאמצים לסייע לכל מי שנפגע".

הטייסים לא הכריזו על מצב חירום ( צילום: Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

רכבים שנפגעו ( צילום: Photo by CHANDAN KHANNA / AFP )

עדיין לא ברור מדוע המטוס לא הצליח לעצור לפני סוף המסלול. רשת CNN ציינה כי הטייסים לא הכריזו על מצב חירום לפני הנחיתה. לפי נתוני איגוד התחבורה האווירית הבינלאומי (IATA), חריגה מהמסלול היא אחת מהתאונות הנפוצות ביותר ברחבי העולם.

הטיסה הופעלה על ידי חברת Air 21 באמצעות מטוס בואינג 767. כל מסלולי הטיסה ונתיבי ההסעה בנמל התעופה נסגרו בעקבות התאונה. לפי FlightAware, אתר העוקב אחר שיבושים בטיסות, כ-250 טיסות עוכבו עד שעות אחר הצהריים המאוחרות של יום ראשון. מינהל התעופה הפדרלי הזהיר כי העיכובים צפויים להימשך.