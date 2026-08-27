הגנרל הסרבי רטקו מלאדיץ', שהורשע ברצח עם בגין התכנון וההוצאה לפועל של טבח סרברניצה בבוסניה ב-1995, שבו נרצחו לפחות 8,000 מוסלמים, הלך לעולמו בכלא. כך הודיעו אחר הצהריים (יום ה') גורמים רשמיים באו"ם ועורך דינו. הוא היה בן 84 במותו. ההודעה כי מת מאחורי סורג ובריח, ולא זכה לשחרור שאותו ביקש שוב ושוב מטעמי חמלה, סיפקה נחמה קטנה לקרובי קורבנותיו. "לגרמנים היה את היטלר, לסרבים יש את מלאדיץ'", אמרה אחת מהם. "אין שום הבדל בין השניים".
מלאדיץ', בנו של לוחם פרטיזני ממלחמת העולם השנייה שנהרג ב-1945, היה קצין בצבא העממי היוגוסלבי הקומוניסטי הישן (JNA) כשתהליך התפרקותה של יוגוסלביה החל ב-1991. כאשר הסרבים בבוסניה – מדינה שבה חיות זו לצד זו קהילות של סרבים, קרואטים ומוסלמים (בוסניאקים) – התקוממו ב-1992 בניסיון למנוע את היפרדות בוסניה בהובלת המוסלמים, נבחר מלאדיץ' לפקד על צבא הסרבים-הבוסנים החדש, שכבש במהירות 70% משטח בוסניה. עשרות עיירות הושמו אז תחת מצור באמצעות נשק כבד שהיה שייך בעבר לצבא יוגוסלביה, וכפרים הועלו באש כש-22 אלף חיילי כוח ההגנה של האו"ם עומדים מנגד חסרי אונים פחות או יותר, תחת פקודות שלא לתפוס צד.
הצבא שמלאדיץ' הקים כדי להילחם בבוסניה היה מופת של אכזריות, תעוזה וברוטליות במסורת הלחימה הסרבית, שעד אז זכתה להערכה רבה בשל המאבק הפרטיזני לחיים ולמוות נגד הכיבוש הנאצי של יוגוסלביה במלחמת העולם השנייה. כמה דוגמאות מחרידות לזוועות שחוללו חייליו של מלאדיץ' היו אסירים שנחנקו בחום לאחר שאולצו לאכול מלח ונמנעו מהם מים; הורעבו ונאנסו במחנות מעצר; אולצו לקפוץ מגשר ונורו; ונורו למוות בלילה במאותיהם לאחר שהוברחו ממתקן כליאה באמצעות גז כימי. כאשר נאט"ו ניסתה בשנת 1995 לרסן את כוחותיו של מלאדיץ' באמצעות איום בתקיפות אוויריות מוגבלות, חייליו חטפו בהתרסה פקחי או"ם והשתמשו בהם כמגינים אנושיים, תוך שהם כובלים אותם למטרות פוטנציאליות.
מלחמת בוסניה שנמשכה שלוש שנים, מ-1992 עד 1995, נצרבה בתודעה האירופית והבינלאומית בגלל שני אירועים שסימלו את הזוועות יותר מכול: המצור על הבירה סראייבו, שבמסגרתו הפגיז הגנרל את העיר מדי יום באש ארטילריה, טנקים, מרגמות ומקלעים כבדים, וטבח סרברניצה, שהביא את המלחמה לסיומה המזוויע. היה זה ביולי 1995 כשכוחותיו של מלאדיץ' השתלטו על העיירה סרברניצה, שהוכרזה קודם לכן כ"אזור בטוח" כדי למנוע "טיהור אתני" בו. בזמן ההשתלטות הורה מלאדיץ' מדושן העונג לצלם שלו לתעד את מתקפת הבזק על העיירה, ובתיעוד ההוא הוא נראה משבח את "בחוריו" ונוזף בחיילים הולנדים מכוח שמירת השלום של האו"ם, שטעו להאמין להבטחתו שהתושבים המוסלמים במקום יהיו בטוחים תחת חסותו.
"אנו מעניקים את העיירה הזו במתנה לעם הסרבי", אמר מלאדיץ' למצלמה, וטען כי הניצחון הוא נקמה נגד הטורקים המוסלמים, ששלטו בעבר באזור כחלק מהאימפריה העות'מאנית. למחרת תועדו כוחותיו של מלאדיץ' כשהם מחלקים ממתקים לילדים ומבטיחים להם מעבר בטוח, והוא עצמו תועד מלטף את ראשו של ילד מוסלמי. אלא שבינתיים, אלפי גברים ונערים מוסלמים הוכנו לקראת הוצאה להורג, ובהמשך הם נורו בזה אחר זה. הגופות של נרצחי סרברניצה נגרפו באמצעות דחפורים לקברי אחים לאורך ארבעה ימים, וחלקן הוצאו מאוחר יותר ונקברו מחדש בהרים נידחים כדי להסתיר את הראיות למעשי הרצח.
בית הדין הפלילי הבינלאומי של האו"ם לפשעי יוגוסלביה לשעבר שהוקם בהמשך קבע לימים כי מטרת טבח סרברניצה הייתה לבצע "טיהור אתני" – גירוש בכוח של מוסלמים בוסנים, קרואטים ואחרים שאינם סרבים, במטרה לפנות אדמות בוסניות לטובת "סרביה הגדולה". בית הדין קבע כי מלאדיץ', נשיא סרביה דאז סלובודן מילושביץ' והמנהיג הפוליטי של הסרבים בבוסניה רדובאן קראדז'יץ' היו חלק מקנוניה פלילית ליישום התוכנית.
בנובמבר 1996 נכנעו מלאדיץ' ובכירי הגנרלים ללחץ מערבי כבד ופרשו מתפקידם, כפי שהורתה נשיאת רפובליקה סרפסקה, ביליאנה פלאבשיץ', שירשה את קראדז'יץ' ומאוחר יותר נכלאה בעצמה בשל חלקה בפשעי מלחמה. שילוב של לחץ מערבי, אספקת נשק אמריקנית סמויה ואימונים לקרואטים ולמוסלמים היטה בהדרגה את הכף נגד צבאו של מלאדיץ', ותקיפות נחושות של נאט"ו עשו את השאר והביאו להכנעתו.
מלאדיץ' וקראדז'יץ', שהורשע אף הוא ברצח עם ב-2016, עמדו בראש רשימת המבוקשים של בית הדין של האו"ם במשך שנים לאחר שמעצמות המערב סיימו את המלחמה ביוגוסלביה, אבל עד שמילושביץ' הופל בהתקוממות עממית בשנת 2000 מלאדיץ' חי בבטחה, אם כי בדיסקרטיות, בבירה בלגרד. למרות פניות המערב, הרפורמיסטים ששלטו בסרביה לאחר נפילת מילושביץ' לא העזו לפעול נגד מלאדיץ' משום שנחשב לגיבור בעיני גרעין של לאומנים סרבים. מעת לעת דווח כי הוא נצפה במרוץ סוסים בבלגרד או במשחק כדורגל, ובשנת 2004 דיווחה נאט"ו כי הוא נראה מרים כוסית עם חברים ותיקים וחובבי שתייה בבונקר לשעבר שלו בחאן פייסאק שבבוסניה. כשנעצר סוף סוף בשנת 2011 הוא לא גילה כל התנגדות. זרועו הימנית הייתה משותקת, ככל הנראה כתוצאה משבץ מוחי שלא טופל, והוא כלל לא נראה כמו הגנרל החסון במדי ההסוואה שהכול זכרו מהצילומים בסרברניצה ב-1995. שנתיים אחר כך, ב-2013, עבר התקף לב, שהרע את מצבו עוד יותר.
מלאדיץ', שכונה בפי מתנגדיו "הקצב מבוסניה", הוסגר לבית הדין של האו"ם, אבל במהלך דיון בעניינו ב-2014 הכריז: "אינני מכיר בבית המשפט הזה". ב-2017 נגזר עליו מאסר עולם, ואז הוא צעק: "הכול שקרים, כולכם שקרנים!". לאורך שנותיו בכלא ובבית הדין הוא הצהיר שוב ושוב כי הוא מרגיש אדם זקן ותשוש, ובהופעותיו המעטות בבית הדין הוא נע בין רחמים עצמיים להתרסה מחויכת ופיזור דעת מעורפל. "אני אדם חולה מאוד", התחנן מלאדיץ' בפני בית הדין פעם אחת, ובשנת 2019 אמר מלאדיץ' לשופטים כי הוא חולה מכדי להשתתף בפעילות גופנית בחצר הכלא, וביקש אישור לבקר בקברים של בני משפחתו בסרביה. הבקשה נדחתה. ב-2021 נדחה ערעור על הרשעתו, ובהמשך נדחו בקשות חוזרות שלו לשחרור מטעמי חמלה. החודש קבע רופא מטעם האו"ם כי מלאדיץ' עשוי למות בכל רגע, ייתכן שבתוך שבועות, אך בקשתו לשחרור נדחתה בכל זאת, בטענה שהדבר אינו תואם את האינטרס של עשיית הצדק.
"עבורי מלאדיץ' הוא סמל לכל הפשעים הנוראיים שהתרחשו במהלך המלחמה – הבנות שלנו נאנסו והבנים נרצחו רק משום שהיו מוסלמים", אמרה היום מונירה סובאשיץ', שבנה ובעלה נרצחו על ידי כוחות הסרבים-בוסנים לאחר שאלה כבשו את סרברניצה. "לגרמנים היה את היטלר, לסרבים יש את מלאדיץ'", אמרה. "אין שום הבדל בין השניים".
נשיא יוגוסלביה בימי המלחמה סלובודן מילושביץ' עצמו מת במעצר ב-11 במרץ 2006, חודשים ספורים לפני מתן פסק הדין במשפטו, שארך ארבע שנים. הוא הואשם ברצח עם ופשעי מלחמה נוספים בקרואטיה, בבוסניה ובקוסובו.