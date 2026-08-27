"אנו מעניקים את העיירה הזו במתנה לעם הסרבי", אמר מלאדיץ' למצלמה, וטען כי הניצחון הוא נקמה נגד הטורקים המוסלמים, ששלטו בעבר באזור כחלק מהאימפריה העות'מאנית. למחרת תועדו כוחותיו של מלאדיץ' כשהם מחלקים ממתקים לילדים ומבטיחים להם מעבר בטוח, והוא עצמו תועד

מלטף את ראשו של ילד מוסלמי