ה"ניו יורק טיימס" הכריז כי המועמדת הדמוקרטית מרי פלטולה ניצחה במרוץ לסנאט באלסקה - ובכך הדיחה את הסנאטור הרפובליקני המכהן דן סאליבן. מדובר בהישג האחרון לדמוקרטים, שייקחו מהרפובליקנים מושב במדינה שבה ניצח טראמפ בפער של יותר מ-13% בבחירות לנשיאות ב-2024. פלטולה, לשעבר חברת בית הנבחרים, תהיה גם הראשונה מבני העמים הילידיים של אלסקה שתכהן בסנאט, והדמוקרטית הראשונה שתנצח במרוץ לסנאט במדינה מאז 2008. המרוץ עמד במרכז סערה לאחר שנחשף כי הדמוקרטים פעלו להציב מול סאליבן מועמד נוסף בשם דן סאליבן, בניסיון לבלבל מצביעים רפובליקנים ולגרוע מקולותיו.