מח"ט גבעתי לשעבר תא"ל (במיל') עופר וינטר פועל להקמת מפלגת ימין חדשה בראשותו, ומנהל בימים האחרונים מו"מ מתקדם עם כמה דמויות בולטות - בהן גם פעיל ההסברה יוסף חדאד , שהשיחות איתו נחשפו ב-ynet בתחילת השבוע, והאם השכולה ללי דרעי, שהתמודדה בעבר בפריימריז של הליכוד.

גלריה יוסף חדאד, עופר וינטר וללי דרעי ( צילום: עידו ארז, יריב כץ, ירון ברנר )

רק לפני יומיים נודע ל-ynet כי חדאד עומד מאחורי הבקשה שהוגשה לאחרונה להקמת מפלגה בשם "ישראל אמיצה". שמו אומנם לא מופיע במסמכי המפלגה, אך לפי מקורות שמעורים בתהליך מדובר על רשימה מטעמו. לפי המקורות, הוא קיים שיחות על חיבור אפשרי עם וינטר, שניסה אז לשמור על עמימות ומסר בתגובה - "סבלנות".

דרעי, ששכלה כאמור את בנה סעדיה במלחמת "חרבות ברזל" בעזה, היא תושבת עלי שבבנימין ומזוהה עם הציונות הדתית. היא חברה בתנועה הפוליטית "מאמינים", שמבקשת לפעול לייצוג אחר של המגזר הציוני-דתי בפוליטיקה, רחוק מבצלאל סמוטריץ'.

מקורות במערכת הפוליטית אמרו כי וינטר מנסה להקים מפלגת ימין חדשה למרות צפיפות המפלגות החדשות, בטענה שהליכוד ויתר המפלגות הוותיקות בגוש נתניהו לא יצליחו להחזיר אליהם מצביעי ימין שהתאכזבו מהקואליציה, גם נוכח השריונים של נתניהו ותוצאות הפריימריז שהתקיימו אתמול בליכוד.

שיחות גם עם ללי דרעי ( צילום: ירון ברנר )

לפי חוקי הבית של וינטר, נראה כי המפלגה תהיה חלק מגוש הימין ולא תסכים להקים ממשלה עם יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט, שנגדו וינטר מרבה לדבר בחריפות. וינטר אף אמר כי הוא שואף להביא רק אנשים חדשים למערכת הפוליטית, ואינו מעוניין גם בחיבור עם סמוטריץ' או בן גביר, וגם לא בשריון בליכוד.