היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודיעה כי מנתונים שעלו בדיון על אכיפת חובת הגיוס, עולה כי לצד עלייה בגיוס בני הציבור החרדי, תופעת ההשתמטות עדיין נרחבת - והיקף המשתמטים מהציבור החרדי הוא כ-80% מכלל המשתמטים. לפי היועמ"שית, גורמי המקצוע העלו כי ביחס לשנת הגיוס החולפת, הוצאת צווים לכלל חבי הגיוס החרדים, האכיפה הכלכלית-האישית המוגברת והתאמת מסלולי השירות - התבררו כאפקטיביים. היא הוסיפה כי "נדרש להרחיב בהקדם את סל צעדי האכיפה, וכן על הצבא והמשטרה לחזור לבצע מבצעים יזומים ומעצרים נגד משתמטים מכל חלקי האוכלוסייה".