פעילות ופעילי "מחאת הנשים" הפגינו מול בית ראש הממשלה בירושלים, במלאת שנתיים להחזרת גופותיהם של כרמל גת, עדן ירושלמי, הירש גולדברג-פולין, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי ואורי דנינו שנרצחו בשבי חמאס. על שלט שפרסו במקום נכתב: "לא נשכח - הם יכלו לחזור בחיים". הפעילים מסרו כי "רה"מ ועוזריו היו עסוקים בטיוח ושקרים כבר מ-7 באוקטובר. בזמן שחטופים וחטופות נאבקו על חייהם, רה"מ דחה עסקאות שיכלו להחזיר אותם הביתה. מדינה שלא חקרה עד היום את מחדל 7 באוקטובר ולא לקחה עליו אחריות, לא יכולה להבטיח שתדע למנוע את האסון הבא".