המועמדת הדמוקרטית אנני אנדרוז ניצחה במרוץ לסנאט בדרום קרוליינה את הסנאטורית הרפובליקנית דרלין גרהאם, אחותו של לינדזי גרהאם המנוח. זהו ניצחון ראשון של הדמוקרטים במרוץ לסנאט במדינה מאז 1998, ובמדינה שבה ניצח טראמפ לפני שנתיים בפער של כ-18 אחוזים. במקביל, רבקה בנט הדמוקרטית ניצחה בניו ג'רזי את חבר הקונגרס הרפובליקני המכהן טום קין ג׳וניור, והעבירה מושב נוסף בבית הנבחרים לידי הדמוקרטים. שני המהפכים מחזקים את הישגי המפלגה במאבק על השליטה בשני בתי הקונגרס. לפי שעה לדמוקרטים 46 מושבים בסנאט, לרפובליקנים 36.