לפי דיווחים אמש (חמישי) בארה"ב ובבריטניה, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוקל לעזוב את תפקידו בממשל, ברקע התבוסה הרפובליקנית בבחירות האמצע, דעת הקהל השלילית סביב המלחמה באיראן - והשאיפה לרוץ לנשיאות ב-2028. רוביו הכחיש את הדיווחים, ואמר בריאיון ל"ניו יורק טיימס" כי עבודה עבור הנשיא דונלד טראמפ עד סיום כהונתו "תמיד הייתה התוכנית".

גלריה "בוחן את צעדיו". רוביו ( צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS )

באתר "בלומברג" דווח מפי גורמים המעורים בפרטים כי רוביו "בוחן את צעדיו", וכי יועציו בוחנים אפשרויות שונות לגבי עתידו. חלק מהמקורות ציינו כי רוביו שוחח עם גורמים בבית הלבן על פרישה, אך התבקש להישאר בתפקידו.

בעיתון "האינדפנדנט" הבריטי דווח כי מאחורי רעיון העזיבה של רוביו עומדת השקת הקמפיין לנשיאות בבחירות 2028. הגורמים ששוחחו עם העיתון ציינו כי הוא כבר נערך להתמודדות על המועמדות הרפובליקנית, כשיריבו העיקרי נכון לעכשיו הוא סגן הנשיא ג'יי די ואנס .

"פייק ניוז, עיתונות צהובה"

אולם גם במחלקת המדינה וגם בבית הלבן הכחישו את הדיווח ב"בלומברג". דילן ג'ונסון, עוזר מזכיר המדינה לענייני ציבור גלובליים, מסר כי "מדובר ב'פייק ניוז' מוחלט, המבוסס על דבריהם של מקורות אנונימיים – דבר ההולם עיתונות צהובה. המזכיר לא דן בעזיבת תפקידו, והוא ימשיך לשרת בגאווה בממשלו של הנשיא טראמפ, זמן רב לאחר שיתברר כי ידיעה כוזבת זו אינה אלא עוד מתיחה חסרת בסיס".

דוברת הבית הלבן בני ריי הרמוני מסרה כי "ידיעה כוזבת זו אינה אלא המצאה שקרית המופצת על ידי מקורות אנונימיים, ללא כל ביסוס עובדתי. המזכיר רוביו הוא לוחם חסר פחד למען הנשיא טראמפ ותנועת MAGA".

טראמפ ורוביו. "הגיוני לחלוטין לפרוש, הוא המועמד המוביל" ( צילום: Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP )

ב"בלומברג" הסבירו כי אין זה חריג שבכירים בממשל עוזבים את תפקידם כאשר הוא נכנס לשלב ה"ברווז הצולע" בסוף הכהונה, ובמיוחד לאחר תבוסה קשה בבחירות אמצע הכהונה. עזיבה לפני חודש ינואר תאפשר לנשיא דונלד טראמפ למנות מחליף לרוביו, עוד בטרם ישתלטו הדמוקרטים על הסנאט. הדמוקרטים, שצברו כוח רב בקונגרס, מתכננים לחקור כמה יוזמות של הבית הלבן - ובהן כאלו שרוביו היה מעורב בהן, כגון תקיפות נגד סירות שנחשדו בהברחת סמים בים הקריבי.

לדברי כמה מקורבים ששוחחו עם האתר, ייתכן שרוביו ישוב למגזר הפרטי וייערך להתמודדות על הנשיאות ב-2028. הם הוסיפו כי ייתכן שיחליט להימנע מלהיכנס למאבק פנימי סוער במפלגה על ירושת טראמפ – במיוחד אם סגן הנשיא ואנס יחליט להתמודד.

הבכירים "נערכים לברוח מהזירה"

ב"אינדפנדנט" ציינו כי עוד לפני תוצאות בחירות האמצע מקורות כי רוביו עשוי לפרוש מתפקידו הבכיר בממשל. המקורות חיזקו את הערכתם לאחר המפלה בבחירות, כשלהערכתם רוביו הוא אחד מתוך חמישה חברים בממשל שנערכים "לברוח מהזירה" בעקבות ההשפלה.

בנוסף, גורם בוושינגטון אמר ל"אינדפנדנט" כי על רוביו "להרחיק את עצמו מהמלחמה באיראן ולהטיל את האחריות עליה על טראמפ". מקורב לרוביו ציין: "זה הגיוני לחלוטין מבחינתו לפרוש ולעזוב את הממשל. הוא המועמד המוביל כרגע לקבלת המועמדות, ובהחלט מקדים את ואנס". לדבריו, "אולם, הוא אינו יכול לרוץ לנשיאות כל עוד הוא מכהן כמזכיר המדינה; יתרה מכך, היותו מזוהה עם הממשל רק יפגע בסיכוייו".

בעיתון הבריטי ציינו כי בממשלתם רואים ברוביו כמי שממלא "תפקיד שקט יותר" בכל הנוגע לאיראן, והותיר רושם עז על שלושת שרי החוץ הבריטים שעמם עבד – דייוויד לאמי, איבט קופר וכעת אד מיליבנד. על פי ההערכות, איבט קופר רואה בו אדם בעל "אינטליגנציה מבריקה" ומי ש"נעים מאוד לעבוד מולו".

גורם בכיר בממשלת בריטניה אמר ל"אינדפנדנט": "אנחנו ממתינים לראות מה יעשה לאחר בחירות האמצע. לא סביר להניח שהוא יישאר. הוא יכול להיות מועמד חזק לנשיאות, ואנו מצפים שהוא יתמודד".

"אף אחד לא רוצה להישאר בסביבה בשביל זה"

גורם רפובליקני אחר טען: "רוביו יעזוב אחרי בחירות האמצע. יהיו בערך ארבעה או חמישה כאלה שיברחו משם כל עוד נפשם בם. המדינה הפנתה עורף לטראמפ באופן מוחלט. אנשים אפילו לא יודעים היכן נמצאת איראן על המפה. הם אינם מבינים את המלחמה הזו. מחירי הדלק ממש הרתיחו את הציבור. ברגע שהדמוקרטים ישלטו בבית הנבחרים ובסנאט, נראה ניסיונות להדחה – ואף אחד לא רוצה להישאר בסביבה בשביל זה".

גם בעיתון הבריטי ציטטו גורם בממשל האמריקני, שלפיו רוביו לא הראה שום סימן לרצונו לעזוב את תפקידו. אולם אותו גורם הודה שהמצב עשוי להשתנות, "בהתאם לאווירה בבית הלבן לאחר בחירות האמצע". מקור נוסף המקורב לבית הלבן טען כי תוצאות אמצע הקדנציה העגומות עלולות לגרום לרוביו להישאר למען האינטרסים של הקרנת יציבות, כולל לשמש כקול ממתן בתוך הממשל במקרה שמר טראמפ יתפרץ בכעס.