חמאס ו הג'יהאד האיסלאמי הסכימו להקים קואליציית בחירות בלתי צפויה עם מוחמד דחלאן, בכיר פתח לשעבר שסומן לא פעם כבעל תפקיד מרכזי ברצועת עזה ב"יום שאחרי". כך דיווחה היום (שלישי) סוכנות הידיעות AP מפי גורמים פלסטינים.

התאחדו נגדו. אבו מאזן ( צילום: AP Photo/Mahmoud Illean )

לדחלאן, נזכיר, קשרים הדוקים עם איחוד האמירויות, והוא ניהל לאורך המלחמה מגעים נרחבים עם גורמים אמריקנים וישראלים. הברית המפתיעה בינו לארגוני הטרור עשויה לאיים על הדומיננטיות של מפלגת פתח של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, אך רק אם הבחירות הלאומיות הראשונות זה 20 שנה אכן יתקיימו - דבר שמוטל בספק רב.

אבו מאזן אמר כי בחירות לפרלמנט ייערכו ב-28 בנובמבר בעזה ובגדה המערבית, אך בעבר הוא דחה את הבחירות שוב ושוב - לאחרונה ב-2021, כאשר נראה היה שפתח צועדת לקראת תבוסה.

סגן מזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי, מוחמד אל-הינדי, אישר את הקמתה של ברית הבחירות בריאיון ל-AP מאיסטנבול ביום שני. הוא אמר כי הברית תתמוך ב"רשימה לאומית מאוחדת" שעשויה להיות מורכבת מדמויות עצמאיות ולא מחברי הארגונים. היא תכלול גוש בראשות דחלאן, ראש מנגנון הביטחון של פתח לשעבר, שיצא לגלות ב-2010 לאחר סכסוך מר עם אבו מאזן - ואחרי שקודם לכן גורש מעזה על ידי חמאס. מאז טיפח דחלאן קשרים הדוקים עם איחוד האמירויות, שם הוא משמש כיועץ לשליט.

ב-AP מסבירים כי שורשי הברית נעוצים ככל הנראה בתסכול המשותף מאבו מאזן, שהנהגתו אינה פופולרית כלל בקרב הפלסטינים - שרואים בה לרוב אוטוקרטית, מושחתת ולא יעילה. אבו מאזן בן ה-90 נאחז בשלטון מאז פג תוקף המנדט שלו ב-2009, ובמקביל חמאס ממשיך לשלוט בחלקים מרצועת עזה שלוש שנים לתוך המלחמה האכזרית עם ישראל.

דימיטרי דליאני, דובר "הזרם הדמוקרטי הרפורמיסטי" של דחלאן, אישר את ברית הבחירות בהצהרה שעקצה את הנהגתו של אבו מאזן, ואמר כי "הרשות הפלסטינית אכזבה את עזה ואת העם הפלסטיני בכל מקום". הוא אמר כי מספר קבוצות פלסטיניות אחרות גם הן חלק מהברית, וישנם מאמצים להביא את "כל שאר הפלגים ואנשי מקצוע עצמאיים להתאחד סביב תוכנית שיקום לאומית אחת".