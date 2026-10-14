עידן טרכטנגרץ, תושב יפו בן 28, סיפר היום (רביעי) בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כי הותקף אמש באלימות קשה בנמל יפו, לטענתו בשל נטייתו המינית. לדבריו, קבוצת גברים הכתה אותו באגרופים ובבעיטות, אחד מהם חבט בראשו באמצעות קסדה ואף ניסה לדקור אותו בבקבוק זכוכית שבור. המשטרה פתחה בחקירה, שבמסגרתה נחקר נער יהודי בן 17 בחשד למעורבות בתקיפה, ושוחרר בתנאים מגבילים. צפו בתיעוד התקיפה:

תיעוד התקיפה בנמל יפו ( צילום: מתוך אינסטגרם )





גלריה עידן טרכטנגרץ ( צילום: מתוך אינסטגרם )

"אתמול פוצצו אותי מכות נטו בגלל שאני הומו״, כתב עידן. "בכנות, לא חשבתי שזה יקרה לי בחיים. אני הבחור הגדול, ה'אלפא', ורק שינסו ההומופובים. חייתי באיזו אשליה שחוסן פיזי יכול להגן עליי משנאה עיוורת".

לדבריו, הערב החל בבילוי עם חברתו אראל בהופעה של הזמרת ליהי טולדנו במועדון הבארבי בנמל יפו. השניים שתו, שרו, רקדו ונהנו, אלא שבסיום ההופעה, כשצעדו באזור הנמל, החל אחד הגברים במקום להעיר לו הערות הומופוביות. "זה התחיל בהערות, קללות קלאסיות של הומופוביה דוחה, אבל עניתי לו", סיפר עידן. "עניתי כי לא עשיתי שום דבר רע, ועניתי מתוך אמונה תמימה שאני לא אתן לשנאה להקטין אותי או להפחיד אותי במקום שלי".

אלא שלדבריו, חילופי הדברים הפכו במהירות לתקיפה אלימה. "ראיתי בעיניים שלו רוע ושנאה. הוא לקח קסדה ופשוט התחיל לפרק אותי", תיאר. "קיבלתי כל כך הרבה מכות לראש שהכול התחיל להתערפל, ובתוך הערפל הזה צצו פתאום עוד ארבעה-חמישה גברים. הם פשוט ראו הזדמנות לקחת חלק בלינץ' על הומו, אז למה לא".

"השנאה הזאת כמעט לקחה לי את החיים" ( צילום: מתוך אינסטגרם )

עידן סיפר כי הגברים שהצטרפו לתקיפה בעטו בו ואיימו על חייו. "הם לא רצו רק להרביץ. הם רצו להרוג. הם ממש אמרו את זה תוך כדי שבועטים בי", כתב. לדבריו, בשלב מסוים אחד התוקפים אף ניסה לדקור אותו: "הבחור הראשון לקח בקבוק זכוכית, שבר אותו על הרצפה ובא לדקור אותי".

לטענתו, חברתו אראל, שהייתה עדה למתרחש, החלה לצעוק ולתעד את האירוע בטלפון הנייד שלה. במקביל נשמעו לדבריו סירנות של ניידות משטרה שהתקרבו למקום. הוא אינו יודע מה בדיוק גרם לתוקפים להימלט, אך סיפר כי ברגע האחרון הם ברחו. "אני לא יודע איזה נס שמר עליי באותה שנייה", כתב.

בהמשך הפוסט תיאר עידן את הכאבים הגופניים ואת הפגיעה הקשה בתחושת הביטחון שלו, דווקא בעיר שבה בחר להתגורר מתוך אמונה בחיים משותפים. "כל הגוף שלי שבור וכואב, לא היה שם רחמים, אבל הכי כואב לי בלב. יפו, הבית שלי, המקום שבו אני חי, המקום שהיה אמור להיות המרחב הכי בטוח שלי בעולם והמקום שבחרתי לגור בו מתוך אמונה בדו-קיום, הרצון לייצר פה עתיד טוב יותר ומשותף", כתב. את הפוסט חתם במילים: "השנאה הזאת פה. היא חיה, היא אלימה, ואתמול בלילה היא כמעט לקחה לי את החיים".

הפוסט של ליהי טולדנו ( צילום: מתוך אינסטגרם )

הזמרת ליהי טולדנו, שבהופעתה בילה עידן לפני התקיפה, הגיבה לפוסט שלו והביעה זעזוע. "אלוקים. אני כל כך מצטערת שעברת את זה. זה שובר לי את הלב. אני אוהבת אותך ומודה מהנשמה שלי על זה שבאת לשמוח איתי, וסליחה סליחה שזה מה שקרה אתמול", כתבה. הי הוסיפה: "אני חייבת לך, מה שתרצה, מתי שתרצה, אני לשירותך. הלוואי שהעולם הזה יהפוך לטוב יותר, ואני גאה בך ובנו על האומץ והחופש להיות אנחנו. רוצה להאמין שיהיה טוב יותר בקרוב, שה' ישמור אותך ושהחלאות יקבלו את מה שמגיע להם".