אחמד חתמאווי, תושב קבאטיה, אסיר משוחרר שנעצר בפעם הרביעית, סיפר הבוקר (יום שלישי) לערוץ הקטארי "אל-ערבי" כי סומן על-ידי החיילים שעצרו אותו במספרים על גופו. בצה"ל הכירו בדיווח, ומסרו כי "המפקדים הבהירו לכוחות את חומרת המעשה והופקו לקחים בעניין".

עם "44" על המצח": חתמאווי מתראיין





חתמאווי סיפר כי נעצר בפעם הקודמת 10 ימים לפני פשיטת צה"ל על קבאטיה. הוא טען: "חקרו אותי שאלה ותשובה. הם אמרו שהמתנחלים מגיעים ושלא רוצים בעיות, ושאני אסיר חדש. לא ראיתי דבר כזה בעבר. זו הייתה חקירה והפחדה שלה התושבים והאסירים.

"הם חוששים מתגובת האסירים ומהתגובה של התושבים כאן בגלל ההתנחלויות והאזור של ג'נין. הם רוצים להעביר מסר שמי שיתעמת עם המתנחלים יגרום לבעיות, ושהמתנחלים יישארו כאן לאורך זמן".

"פעם ראשונה שסימנו אותי ככה. משפילים אותנו בכל דרך אפשרית". חתמאווי

על המספרים אמר כי הוא לא יודע מהי משמעותם, וטען כי "זו הפעם הראשונה ששמו לי אותם. זו הפעם הרביעית שאני נעצר, ובעצם הפעם החמישית שאני מובא לכאן. יש כמות גדולה של עצורים. יש נשים אזוקות, בערך 50 אסירים בבית שבו פגשנו אותם".

הוא תקף כי "הם משפילים אותנו בכל דרך אפשרית".