למרות שכמה ממתקני ההתפלה חזרו לפעול, ובניגוד להצהרות כי רוב המשבר "מאחורינו", גם הבוקר (חמישי) התעוררו תושבי מושב נטעים שבמרכז ללא מים בברזים - זה היום הרביעי ברציפות. "אני רוצה מים, אין מים במדינת ישראל", אמרה ראש המועצה. "מקורות אומרים שאין בעיה ושהם מטפלים - אנחנו לא מכירים טיפול כזה".

ראש המועצה מירה בן ארי





ההכרזה אתמול של שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, לפיה "מרבית השבתת מתקני ההתפלה נמצאת מאחורינו", תפסה את תושבי נטעים בהפתעה. אנשי חברת מקורות הגיעו למושב כדי לטפל בתקלה שבגללה התושבים בלי מים בברזים כבר ארבעה ימים. ראש המועצה גן רווה, מירה בן ארי, פנתה לאנשי חברת "מקורות" בסרטון: "אני רוצה מים, אין מים במדינת ישראל. ישראל 2026 ואין מים לתינוקות ולצחצח שיניים".

"לא ייתכן מאז שנות ה-50 המצב הזה. אני קוראת למשרד לטפל בזה באופן חריג עכשיו. לא יכול להיות שזה המצב. חייב פתרון עכשיו. 'מקורות' אומרים שאין להם בעיה והם מטפלים בנושא אבל אנחנו לא מכירים טיפול כזה".

דני נודלמן, שאחראי על משק המים, במושב אמר: "אתמול הלכתי עם דליים הביתה עם מים מעוקבים שהעמידו במרכז היישוב. לא מבין איך אמרו אתמול שהמשבר מאחורינו. לצערי, אנחנו עדיין בתוך משבר המים. 'מקורות' הבטיחו הבוקר '10 דקות יחזרו המים' ואני עוד מחכה".

גלריה "אירוע חסר תקדים" ( צילום: מאיר תורג'מן )

אנשי מקורות בנטעים ( צילום: מאיר תורג'מן )

חמישה מתוך ששת מתקני ההתפלה שלחופי הים התיכון בישראל הושבתו במהלך השבוע, והמקור למשבר עדיין נבדק. כמה מתקנים חזרו לפעילות אך בתים לא מעטים נותרו עדיין ללא מים. יו"ר רשות המים, חזי ליפשיץ, אמר אתמול שמדובר באירוע חסר תקדים. "אנחנו עדיין בוחנים את האירוע. יש למעלה מ-1,000 קידוחים ויש את הכינרת שמתפעלת מקורות, וככה הצלחנו לספק מים לכל בתי ישראל כשהשבתנו מתקני התפלה. נכון לעכשיו, למרות האירוע חסר התקדים אף בית ואף מתקן תעשייתי לא סובל ממחסור במים. זו תעודת כבוד לכל ספקי המים בישראל".