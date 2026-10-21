בהמשך לדיווח ב"פייננשל טיימס" שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחף לחידוש תקיפות נרחבות נגד איראן, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כתב כי "‏נתניהו הוא מנהיג חולה וחלש, שנאחז בשלטון בכוח ומוכן לסכן את ביטחון ישראל כדי להציל את עצמו". עוד הוא כתב: "‏אין לו שום לגיטימציה לגרור את ישראל למערכה צבאית נוספת משיקולים פוליטיים ואישיים, ערב בחירות. ‏אני קורא לרמטכ"ל ולראשי מערכת הביטחון: חובתכם לעמוד כחומה בצורה מול כל ניסיון לנצל את צה"ל למטרות פוליטיות. לבלום כל מהלך צבאי שנועד לשרת אינטרסים אישיים בכסות של צורכי ביטחון".