בהמשך לדיווח ב"פייננשל טיימס" שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחף לחידוש תקיפות נרחבות נגד איראן, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כתב כי "נתניהו הוא מנהיג חולה וחלש, שנאחז בשלטון בכוח ומוכן לסכן את ביטחון ישראל כדי להציל את עצמו". עוד הוא כתב: "אין לו שום לגיטימציה לגרור את ישראל למערכה צבאית נוספת משיקולים פוליטיים ואישיים, ערב בחירות. אני קורא לרמטכ"ל ולראשי מערכת הביטחון: חובתכם לעמוד כחומה בצורה מול כל ניסיון לנצל את צה"ל למטרות פוליטיות. לבלום כל מהלך צבאי שנועד לשרת אינטרסים אישיים בכסות של צורכי ביטחון".