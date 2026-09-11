לציון 25 שנים לפיגועי ה-11 בספטמבר, ה-CIA חשף 69 מסמכי מודיעין מסווגים נשיאותיים שניתנו לנשיאים ביל קלינטון וג'ורג' בוש בשנים שקדמו למתקפת הטרור, לרבות אזהרה מה-10 בספטמבר 1998 שלפיה ארגון אל קאעידה "עלול להטיס מטוס עמוס חומרי נפץ לתוך עיר אמריקנית". המסמכים מחזקים את ממצאי ועדת החקירה מ-2004 ומראים כי המודיעין סיפק אזהרות עקביות על כוונות אל קאעידה. גורמי המודיעין הודו כי האזהרות לא תפסו את היקף האסון המתוכנן. ראש ה-CIA ג'ון ראטקליף מסר כי "לפני 25 שנים, מתקפות 11 בספטמבר הנחיתו מכה על האומה שלנו, אך הן לא שברו אותנו".