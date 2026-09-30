כמעט כל הסנאטורים מהמפלגה הדמוקרטית הצביעו בעד הצעת חוק שתחייב את ממשל טראמפ להגיש דוח זכויות אדם על פעולות ישראל ביהודה ושומרון, כולל בדיקת מותם של אזרחים אמריקנים פלסטינים. היוזמה נחסמה לבסוף ברוב של 51 מול 47 מתנגדים, כאשר הסנאטור ג'ון פטרמן היה הדמוקרט היחיד שהצביע נגדה. ההצבעה משקפת נכונות גוברת במפלגה לקדם צעדים עונשיים נגד ישראל, לצד הצעות חוק חדשות של בכירים דמוקרטים להטלת סנקציות בשל בנייה בהתנחלויות. יוזם ההצעה, הסנאטור כריס ואן הולן, אמר כי "זוהי אחריותנו להבטיח שמקבלי כספי משלמי המסים פועלים בהתאם לחוקינו ולערכינו".