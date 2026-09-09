כשנתיים וחצי לאחר שמשטרת ישראל הצטיידה בנשקי קלעים מדגם ערד 7, שמשמשים גם יחידות מיוחדות ומובחרות, מתברר כי מלאי התחמושת עבורם הגיע לשפל חריג: כ-2,000 כדורים בלבד נותרו במחסני המשטרה. כעת, כשהמלאי כבר נמצא בתחתית, מבקשים במשטרה לבצע הצטיידות דחופה בכ-130 אלף כדורים, פי 65 מהכמות שנותרה.

קלע של משטרת ישראל ( צילום: דוברות המשטרה )

המחסור מעורר שאלות באשר לתכנון ולניהול מלאי התחמושת של המשטרה, במיוחד בתקופה ביטחונית רגישה שבה תרחיש של הסלמה או התלקחות עלול להביא בתוך זמן קצר לצריכה מוגברת של תחמושת ביחידות המבצעיות.

כלי הנשק נרכשו כבר לפני כשנתיים וחצי ונכנסו לשימוש ביחידות משטרתיות, ובהן יחידות מיוחדות. אלא שלמרות הזמן שחלף מאז רכישתם והשימוש המבצעי בהם, רק כעת, כאשר המלאי הצטמצם לכ-2,000 כדורים בלבד, מבקשת המשטרה לבצע רכש בהיקף גדול ודחוף.

במשטרה מסבירים את הירידה החריגה במלאי במה שמוגדר כ"שינוי תפיסה מקצועי" ובצריכה מוגברת של התחמושת, כאשר הכוונה בין היתר לביצוע ירי כלפי שוהים בלתי-חוקיים שמנסים לחדור לישראל.

תחמושת קלעים, נציין, מיועדת לכוחות שנדרשים ליכולת ירי מדויקת באירועים מבצעיים, ובתרחיש של הידרדרות ביטחונית פתאומית - ריבוי זירות או פעילות ממושכת - מלאי מצומצם עלול להפוך בתוך זמן קצר לבעיה מבצעית של ממש.