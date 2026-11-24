השבוע פרסם עו"ד רז נזרי, עמיתי ואחד משותפיי לשולחן הדיונים בתיקי נתניהו, מאמר דעה שכותרתו "להתגבר על הקיבעון" . נזרי הציג שבע מחשבות והערות לקראת התייצבותה של היועצת המשפטית לממשלה לדיון בתיק, כשבע שנים לאחר שהוגש כתב האישום. אבקש להציע גם אני שבע מחשבות, אחרות ושונות בעניין.

1. אתחיל דווקא בהסכמה עם עו"ד נזרי – אכן משך ניהול התיק הוא חריג שכמעט אין דומה לו במשפט הפלילי בישראל. ואולם, כדאי להקדיש עוד רגע לשאלה למה הוא כה חריג. האם זה בגלל היקף העדים יוצא הדופן? האם זה משום שהתביעה גררה את רגליה? האם זה משום שההגנה עשתה מה שהגנה במשפט פלילי עושה פעמים רבות והוא לנסות למשוך את זמן המשפט? אציע תשובה אחרת: מי שאחראי על ניהול תיק פלילי במדינת ישראל הוא הרכב השופטים. הוא זה שקובע את מועדי הדיון, הוא זה שקוצב את זמני החקירות של הצדדים, הוא זה שמאשר שאלות ופוסל שאלות. את האחריות להתמשכותו השערורייתית של המשפט על פני שבע שנים ארוכות (ועוד היד נטויה) יש להטיל, אם כן, בעיקר על הרכב השופטים.

רה"מ בנימין נתניהו והיועמ"שית גלי בהרב מיארה ( צילום: גיל נחושתן , מארק ישראל סלם )

2. אמשיך בהסכמה נוספת עם נזרי – אכן הזמנת היועצת המשפטית לממשלה לדיון בתיק פלילי גם היא חריגה. אמנם, לדבריו ראשת ההרכב אמרה ש"הרבה דברים במשפט הזה אינם רגילים", אך נדמה לי שעליה לשאול את עצמה ואת חבריה להרכב השופטים מדוע הדברים אינם רגילים. שמא ה"בלתי רגיל" במשפט זה נובע מהתנהלות הרכב השופטים? האם דבר רגיל הוא להמליץ לתביעה לחזור מאישום עוד בטרם סיום שמיעת ראיות התביעה? האם דבר רגיל הוא לאשר את הזמנתו לעדות של יועץ משפטי לממשלה לשעבר ולאפשר לשאול אותו שאלות שאינן קשורות כלל לנושא הסכמתו לפתיחה בחקירה? האם דבר רגיל הוא לאפשר לנאשם להיכנס לדיון לאחר שהשופטים נכנסו? נראה שחלק גדול מה"בלתי רגיל" במשפט נתניהו יכול היה להימנע אילו השופטים היו בוחרים לנהל אותו כמשפט רגיל. גם אם הנאשם בתיק הוא ראש הממשלה, תפקידם של השופטים הוא לנהל את התיק ככל תיק אחר, על זכויותיו וחובותיו של הנאשם, ללא משוא פנים וללא הנחות מיוחדות לנאשם בשל תפקידו הרם.

3. לפי טענתו של נזרי יש ערך מוסף לדיון בנוכחות היועצת המשפטית לממשלה "כדי לקיים דיאלוג תכליתי". אולי כדאי להזכיר כאן עקרון יסוד במשפט הפלילי: בית המשפט שדן בכתב אישום שהוגש לו תפקידו לשמוע ראיות ולהכריע בדין, לא לגשר ולא לנהל דיאלוג בין הצדדים. לכך נועדו המשא ומתן הישיר בין הצדדים או הפנייה לשופט מגשר. אמנם, שופטים מוצאים לעתים לנכון להמליץ לצדדים להסכים להליך גישור בתיק או להידבר ביניהם כדי להגיע להסכמות. אבל מכאן ועד לזימונה של התובעת הכללית לדיון כדי "לקיים דיאלוג" המרחק רב עד בלתי סביר. שלא לדבר על הקושי בקיום דיאלוג כזה כשהשופטים אינם מסבירים מראש את טיבו של הדיון ומסתפקים בנוסח העמום "לבחון אפשרויות שונות הנוגעות לאופן ניהול ההליך וקידומו".

כמי שהשתתפה כמעט בכל הדיונים בתיקי נתניהו זכורות לי לא מעט מחלוקות עם חלק מעמיתיי בפרקליטות על נושאים שונים ומגוונים מהרגע הראשון ועד להגשת כתב האישום. די לעיין בנימוקי ההחלטה להגיש כתב אישום

4. נזרי מוסיף וכותב שהצורך בדיאלוג בין הצדדים בפיקוח השופטים נועד להתמודד עם "חשיבת העדר", כלשונו, שמתפתחת בפרקליטות. אתעלם רגע מהעובדה שהוא מוציא את עצמו מהכלל (חשיבת העדר מתקיימת לטענתו רק בפרקליטות, חס וחלילה לא בעובדי הייעוץ המשפטי לממשלה, שהוא נמנה עימם). כמי שהשתתפה כמעט בכל הדיונים בתיקי נתניהו זכורות לי לא מעט מחלוקות עם חלק מעמיתיי בפרקליטות על נושאים שונים ומגוונים מהרגע הראשון ועד להגשת כתב האישום. די לעיין בנימוקי ההחלטה להגיש כתב אישום, שפרסם בזמנו היועץ המשפטי לממשלה, כדי לעמוד על חילוקי הדעות שהיו קיימים בפרקליטות מסביב לשולחן הדיונים ביחס לכל אחת מהפרשיות. יותר מזה, התפיסה בפרקליטות שבה גדלתי מקצועית ועבדתי עשרות שנים היתה שיש לעודד ספקנות ומחלוקות לשם שמיים ולאפשר שיח פתוח ורב־גוני בכל סוגייה שהיא.

5. והנה עוד הסכמה אחת אחרונה עם נזרי – אכן, התביעה צריכה לסגת מאישום במקרים שבהם אין אפשרות סבירה להרשעה. זוהי אינה עמדה חדשנית ומסעירה שלו, אלא מושכלות יסוד של המשפט הפלילי מימים ימימה, הידועות לכל תובע פלילי. את הסיכוי הסביר להרשעה על תובע לבחון לא רק בעת הגשת כתב אישום אלא בכל רגע נתון במהלך המשפט.

מדבריו של נזרי עולה כאילו על התובע לבחון אם יש סיכוי סביר שהשופטים הספציפיים שדנים בתיק ירשיעו את הנאשם. אילו המבחן הזה היה המבחן הנכון, היה מתייתר תפקידה של ערכאת הערעור, במקרה זה בית המשפט העליון

6. ומכאן גם המחלוקת המרכזית בינינו – כיצד נקבע אותו "סיכוי סביר להרשעה"? מדבריו של נזרי עולה כאילו על התובע לבחון אם יש סיכוי סביר שהשופטים הספציפיים שדנים בתיק ירשיעו את הנאשם. אילו המבחן הזה היה המבחן הנכון, היה מתייתר תפקידה של ערכאת הערעור, במקרה זה בית המשפט העליון. שהרי אם הפרקליטות היתה מקבלת בהכנעה כל המלצה כזאת של שופט, היא היתה חוזרת מהאישום ולא מערערת לבית משפט גבוה יותר. אלא שהמבחן של "סיכוי סביר להרשעה", בניגוד לעולה מדבריו של נזרי, אינו נוגע לשופטים הדנים בתיק. זהו מבחן תאורטי משפטי שדורש בחינה של הראיות בתיק ושל השינויים בהן תוך כדי ניהול התיק. העובדה ששלושה שופטים מחוזיים מנוסים מבקשים לשקול את מחיקת השוחד, אף אם הם חוזרים על בקשתם שוב ושוב, אינה מובילה למסקנה שאין עוד סיכוי סביר להרשעה. נזכיר ששלושה שופטים מחוזיים מנוסים זיכו בזמנו את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט באחד מהאישומים נגדו ולמרות זאת הוא הורשע מאוחר יותר לאחר הגשת ערעור לבית המשפט העליון. וזוהי רק דוגמה אחת מני רבות.

עד היום לא הסבירו השופטים, ולו ברמז, מדוע הגיעו למסקנה שאין די ראיות להרשעה בשוחד בתיק 4000, ולא הניחו למעשה שום בסיס לדיון מחודש בפרקליטות בשאלת הסיכוי הסביר להרשעה בעבירה זו

על כך יש להוסיף שעד היום לא הסבירו השופטים, ולו ברמז, מדוע הגיעו למסקנה שאין די ראיות להרשעה בשוחד בתיק 4000, ולא הניחו למעשה שום בסיס לדיון מחודש בפרקליטות בשאלת הסיכוי הסביר להרשעה בעבירה זו. לו רצו באמת שהפרקליטות תשקול את המלצתם לחזור מהאישום בעבירת השוחד, המינימום הנדרש מהם היה להסביר מדוע על התביעה לעשות כן.

הפרקליטות אפוא אינה מתבצרת בעמדותיה או מתעקשת ללא סיבה להמשיך בניהול התיק כפי שהוא, אלא החלטתה נובעת מסיבות ענייניות משפטיות. לכן, לא ה"התבצרות" או ה"עיקשות" שמייחס נזרי לפרקליטות הן אלה שעלולות להיות "שמן בגלגלי מרכבותיהם של אלו המבקשים להרוס ולקעקע את מערכת אכיפת החוק", אם לצטט את תיאוריו, אלא דווקא הבחירה שלו להשתמש במונחים אלה ביחס לתביעה.

7. לבסוף, נזרי טוען שאילו היתה מתקבלת דעתו והיה מוגש כתב אישום רק בעבירת הפרת אמונים ורק בפרשיות אלף ואלפיים, המשפט כבר היה יכול להסתיים. דעתי הפוכה. גם אם כתב האישום היה מוגש ללא סעיף השוחד היתה לכך השפעה מזערית בלבד על אורך רשימת העדים בתיק ועל תוכן עדויותיהם. העובדות שמבססות את עבירת השוחד בתיק מבססות ברובן גם את עבירת הפרת האמונים. לכן, ויתור על עבירת השוחד לא היה משפיע משמעותית על התמשכות המשפט. קרוב למדי שנתניהו היה מנהל את התיק עד תומו גם במקרה כזה, שכן כידוע לכולנו שגם הרשעה בעבירות של הפרת אמונים עלולה להביא להרשעתו, להטלת קלון ולשליחתו למאסר.

צילום: משרד המשפטים

נאמר כך: הודעת השופטים שהם מתכוונים לזכות מאישום השוחד עוד בטרם הסתיימה שמיעת ראיות התביעה לא רק שלא הועילה במקרה זה לקיצור המשפט, אלא הקשתה על עמדותיה של התביעה בכל משא ומתן אפשרי להסדר טיעון. יותר מכך, אילו רצו השופטים לקדם אפשרות של משא ומתן בין הצדדים היה ראוי שהם ישקפו גם לנאשם את הסיכונים הצפויים לו מהמשך ניהול התיק. כזאת הם לא עשו.

לסיום אני מבקשת להצטרף לתקוותו של נזרי, בשינויים קלים: נותר לנו רק לקוות שהשופטים יצליחו, למרות הכול, לנהל מכאן ואילך את הדיונים בתיק בצורה יעילה ועניינית, כדי שלא נצטרך להגיע ל"חגיגת הבר מצווה". זה בידיים שלהם.