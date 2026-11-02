החודש ייכנסו לתוקף עדכונים משמעותיים שמטרתם לשפר ולייעל את חוויית הנסיעה בתחבורה הציבורית: רכבת ישראל תשיק לוח זמנים חדש שיחבר את קו החוף ישירות לנתב"ג ולירושלים, כשבמקביל נחתם והוכרז הבוקר (שני) הסכם חשוב בענף האוטובוסים, שישנה את שיטת התגמול לחברות ואמור לתמרץ אותן להסיע יותר נוסעים. הצעדים אומנם נועדו לשדרג את השירות, אך ידרשו מהציבור עירנות ואורך רוח לתקופת ההסתגלות, לצד התעדכנות באפליקציות הניווט.

שינויים בתנועת הרכבות: המסלולים שיתארכו - ואלה שיקוצרו

משרד התחבורה ורכבת ישראל נערכים להשקת לוח זמנים חדש שייכנס לתוקף במוצאי שבת הבאה, 14 בנובמבר. במסגרתו, קו ירושלים יצחק נבון–תל אביב–הרצליה יוארך ויגיע עד לתחנות בית יהושע, נתניה וחדרה מערב. כך נוסעי קו החוף, שעד היום היו צריכים להחליף רכבת בתל אביב, ייהנו מעתה מרכבות ישירות לנתב"ג ולירושלים לאורך כל שעות הפעילות, לצד הגברת תדירות הרכבות בשעות השפל ותוספת של 140 אלף מקומות ישיבה מדי יום.

גלריה המפה החדשה - כך ייראו נתיבי הרכבת ( שינויים ברכבת ישראל )

השינוי והרחבת השירות מגיעים בעקבות ביקושי שיא ברכבת, שבה נרשמו 72 מיליון נסיעות במהלך שנת 2025 ויותר מ-300 אלף נסיעות מדי יום בחציון הראשון של השנה הנוכחית. לפי הודעת רכבת ישראל, השדרוג המשמעותי מתאפשר הודות לצעדי עומק שבוצעו בשנים האחרונות, בהם פתיחת המסילה המזרחית החדשה והסטת רכבות המשא מקו החוף, מהפכת החשמול המאפשרת הפעלת רכבות חדישות, והטמעת מערכת האיתות המתקדמת ETCS Level 2 המגדילה את קיבולת הקווים ואת בטיחות הנסיעה.

לצד השדרוגים, התאמת מערך המסילות לביקושים החדשים כוללת גם שינויים במספר קווים קיימים. רכבות בקו באר שבע–כרמיאל לא יעצרו יותר בתחנת חדרה מערב, והנוסעים ממנה לכיוון חיפה יידרשו לבצע החלפה בתחנת בנימינה, מה שיאריך את זמן הנסיעה בכ-16 דקות. כמו כן, הרכבות בקווים בית שמש–נתניה ורחובות–נתניה, הפעילים בשעות השיא, יתחילו ויסיימו את נסיעתן בתחנת הרצליה.

נסיעה לחיפה בקו באר שבע–כרמיאל תוארך בכ-16 דקות. עומס חריג ברכבת בתל אביב, ארכיון

מנגד, שירות הבוקר בקו העמק יורחב ויעצור גם בתחנות חיפה בת גלים, חיפה חוף הכרמל ועתלית, ולקו בנימינה–אשקלון תתווסף עצירה בתחנת לוד גני אביב, שתאפשר חיבור ישיר לכפר חב"ד.

"שינוי מהיסוד של המודל הכלכלי בענף האוטובוסים"

הבוקר, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית הודיעה כאמור על השלמתו של מהלך הסדרה בענף האוטובוסים, הכולל מעבר לתגמול מבוסס כמות נוסעים. המטרה היא ליצור זיקה ישירה בין הכנסות החברות המפעילות לבין איכות השירות ותפוסת הקווים.

ברשות סבורים כי ההסדר החדש, בהיקף של 28 מיליארד שקלים לארבע השנים הקרובות, "ישנה מהיסוד את המודל הכלכלי". בעוד שבעבר יותר מ-90% מתשלומי המדינה לחברות שולמו על בסיס קילומטרז' בלבד, המודל הנוכחי מגדיל את נתח התמריצים בגין נוסעים לכ-15% מכלל הכנסות המפעיל. כמו כן, התגמול הכספי עבור כל נוסע נוסף כמעט והוכפל מ-2.3 שקלים לכ-4 שקלים.

שתי החברות המובילות טרם חתמו על ההסכם. אוטובוס של חברת דן, ארכיון ( צילום: מוטי קמחי )

במקביל, הרשות לתחבורה ציבורית פירטה כי כחלק מתהליך ההתייעלות וחיזוק הקווים המבוקשים, יבוצע דילול וביטול של קווים לא יעילים שסבלו ממיעוט נוסעים, בעיקר בצירים בין-עירוניים.

בסך הכול מדובר על התייעלות ב-10.5% מכלל קילומטר השירות השנתי, כאשר רוב המשאבים והאוטובוסים שנחסכו יוסטו לתגבור קווים עמוסים במוקדי הביקוש הגבוהים, והיתר יישמרו כעתודה לתוספות שירות עתידיות. לכן, אם עד היום הייתם נוסעים על קו שעובר בישוב פרברי ומסיע נוסעים בודדים בכל פעם, ייתכן שהוא יבוטל או ישונה.

ההסכמים נחתמו מול שש חברות אוטובוסים: מטרופולין, דרך אגד (חברת בת של אגד), קווים, סופרבוס, נתיב אקספרס ואלקטרה אפיקים. הנעדרות מהרשימה הן החברות המובילות והוותיקות - דן ואגד - אך ברשות טוענים כי "חתימה מול מפעילים תחרותיים נוספים צפויה בימים הקרובים". השינויים במערך האוטובוסים מיועדים להיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים, אף שעדיין לא פורסם לוח זמנים מסודר ומלא לציבור - מה שעשוי לקרות בקרוב.