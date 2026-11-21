הפלסטינים טענו בצהריים (שבת) שצה"ל הרג שלושה עובדים מארגון הסיוע "המטבח העולמי". בארגון הבינלאומי מיהרו להכחיש, ואמרו שהרכב שהותקף לא שייך להם. דובר צה"ל עדכן הערב כי מי שהותקפו היו שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, בעת שנעו ברכב ששימש להעברת מזון ולוגיסטיקה למחבלי ארגוני הטרור.

הפלסטינים טענו בצהריים (שבת) שצה"ל הרג שלושה עובדים מארגון הסיוע "המטבח העולמי". בארגון הבינלאומי מיהרו להכחיש, ואמרו שהרכב שהותקף לא שייך להם. דובר צה"ל עדכן הערב כי מי שהותקפו היו שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, בעת שנעו ברכב ששימש להעברת מזון ולוגיסטיקה למחבלי ארגוני הטרור.

הפלסטינים טענו בצהריים (שבת) שצה"ל הרג שלושה עובדים מארגון הסיוע "המטבח העולמי". בארגון הבינלאומי מיהרו להכחיש, ואמרו שהרכב שהותקף לא שייך להם. דובר צה"ל עדכן הערב כי מי שהותקפו היו שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, בעת שנעו ברכב ששימש להעברת מזון ולוגיסטיקה למחבלי ארגוני הטרור.

"אחר התקיפה, הוצגו המחבלים על ידי גורמים עזתים כעובדי סיוע של ארגון בינלאומי", מסר דובר צה"ל. "מדובר בטענה שקרית ובהוכחה נוספת לשימוש הציני של ארגוני הטרור ולאופן בו מחבלים, לאחר תקיפות צה"ל, מוצגים כעובדי סיוע".

"אחר התקיפה, הוצגו המחבלים על ידי גורמים עזתים כעובדי סיוע של ארגון בינלאומי", מסר דובר צה"ל. "מדובר בטענה שקרית ובהוכחה נוספת לשימוש הציני של ארגוני הטרור ולאופן בו מחבלים, לאחר תקיפות צה"ל, מוצגים כעובדי סיוע".

"אחר התקיפה, הוצגו המחבלים על ידי גורמים עזתים כעובדי סיוע של ארגון בינלאומי", מסר דובר צה"ל. "מדובר בטענה שקרית ובהוכחה נוספת לשימוש הציני של ארגוני הטרור ולאופן בו מחבלים, לאחר תקיפות צה"ל, מוצגים כעובדי סיוע".

עוד צוין בהודעה כי "לאורך המלחמה ובפרט בעת האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים הותקפו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו".

עוד צוין בהודעה כי "לאורך המלחמה ובפרט בעת האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים הותקפו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו".

עוד צוין בהודעה כי "לאורך המלחמה ובפרט בעת האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים הותקפו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו".