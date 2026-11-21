הפלסטינים טענו בצהריים (שבת) שצה"ל הרג שלושה עובדים מארגון הסיוע "המטבח העולמי". בארגון הבינלאומי מיהרו להכחיש, ואמרו שהרכב שהותקף לא שייך להם. דובר צה"ל עדכן הערב כי מי שהותקפו היו שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, בעת שנעו ברכב ששימש להעברת מזון ולוגיסטיקה למחבלי ארגוני הטרור.
"אחר התקיפה, הוצגו המחבלים על ידי גורמים עזתים כעובדי סיוע של ארגון בינלאומי", מסר דובר צה"ל. "מדובר בטענה שקרית ובהוכחה נוספת לשימוש הציני של ארגוני הטרור ולאופן בו מחבלים, לאחר תקיפות צה"ל, מוצגים כעובדי סיוע".
עוד צוין בהודעה כי "לאורך המלחמה ובפרט בעת האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים הותקפו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו".
מי שטען שעובדי סיוע הם שנהרגו היו משרד הבריאות בעזה - המנוהל בידי חמאס - ו"עדי ראייה", ששוחחו גם עם סוכנויות ידיעות בינלאומית. עם זאת, כאמור, בארגון הסיוע, המחלק מזון ברצועת עזה, אמרו לאותן סוכנויות כי הרכב לא קשור אליו. עד ראייה טען בשיחה עם רויטרס שהרכב נראה מעביר מוצרי מזון ארוזים, וכי על המסמכים שהיו בתוכו הופיע הלוגו של "המטבח העולמי". "הרכב בדיוק עמד לעצור כדי לחלק מזון ושתייה לילדים, כשנפגע מטיל", צוטט עד הראייה.