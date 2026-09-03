משרד ראש הממשלה פרסם את הלו"ז שך בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, לטענת המשרד "בעקבות פרסומים מוטעים שהתפרסמו לאחרונה". כך נכתב: "06:29 – המזכיר הצבאי מעדכן את רה"מ לראשונה שיש התקפה מרצועת עזה; 06:44 – שיחת עדכון שנייה עם המזכיר הצבאי. רה"מ שואל מדוע לא עלה שום דבר במודיעין שהועבר לו, מבקש לבדוק אם נדרש גיוס מילואים נרחב ואם ניתן לבצע חיסול של צמרת החמאס; 07:30 – רה"מ יוצא לקריה. במהלך הנסיעה - רה"מ משוחח עם שר הביטחון, שמעדכן אותו כי אין תמונת מצב ברורה. רה"מ מנחה לכנס הערכת מצב בבור בראשותו; 08:40 שר הביטחון מכנס את הרמטכ"ל וראש השב"כ על מנת לגבש תמונת מצב לקראת הדיון עם רה"מ; 08:30-09:30 רה"מ מבקש ומקבל עדכוני מודיעין ועדכונים שוטפים מהשטח מצוות המזכירות הצבאית; 09:47 – מזכ"צ רה"מ מקבל לראשונה את מסמך הערכת המצב שקיים ראש השב"כ בשעה 05:15 לפנות בוקר; 09:55 – רה"מ מקיים הערכת מצב בבור בהשתתפות שר הביטחון, רמטכ"ל, רמס"ד, ראש שב"כ, ראש המל"ל וראש אמ"ץ".