מפלגת הליכוד השיבה לטענת ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שלפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מלפיד לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. מהליכוד נמסר כי "לפיד מטעה את הציבור על תקציב הביטחון. הטענות של לפיד מופרכות ושקריות. הכנסות המדינה היו גבוהות מהצפוי בעקבות המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובעקבות כך גם הגירעון נמוך מהצפוי. בנסיבות אלו, ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא כל העלאת מיסים". עוד נמסר: "הטיעון על כספים קואליציוניים ותקציבים למגזר החרדי גם הוא מופרך. מעולם לא היו סכומים כאלו לכספים קואליציוניים ולמגזר החרדי, ואפילו לא קרובים אליהם. לפיד מפקיר את ביטחון מדינת ישראל בגלל שיקולים פוליטיים זולים".