תמונות, סרטונים, מסמכים ותקשורות שיירטה סוכנות ביון במזרח התיכון מתארים יחידה צבאית סודנית סודית, שייצרה תחמושת מבוססת כלור לשימוש נגד מיליציית "כוחות הסיוע המהיר" (RSF) שנלחמה להשגת שליטה במדינה. כך פרסם ה"ניו יורק טיימס", שתיאר כיצד צבא סודן פיתח וייצר נשק כימי במשך כשישה חודשים בשנת 2024. המסמכים שנאספו בנושא מכילים שרטוטים של פצצות ופרטים על הניסיון להסתרת הפרויקט לאחר גילויו על ידי ארצות הברית. בנוסף עלה חשד שחלק מהכלור ששימש לייצור הפצצות הגיע ממרכז טיהור מים אזרחי שקיבל את הכימיקלים מקבוצות סיוע בינלאומיות.