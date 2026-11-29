תושב ירושלים בשנות ה-50 לחייו עוכב הלילה (בין שבת לראשון) בחשד לאיומים ולהסגת גבול, לאחר שעל פי החשד נכנס לביתו של הרב דוב לנדו בבני ברק ביום שישי בצהריים. לפי המשטרה, החשוד נכנס לבית הרב "והחל להתלהם באופן מאיים לכאורה".
בינתיים, נבדק חשד שהאיש לא יציב נפשית. הוא הגיע לבית הרב - מנהיג הזרם הליטאי - כשהוא אוחז במקל וביקש להיכנס. הוא העביר מסר כתוב על דף ויצא מהמקום. לפי תושבים בעיר, המקל לא שימש לתקיפה אלא להליכה והחשוד הופיע איתו במקומות נוספים בעיר ולא רק ליד בית הרב לנדו.
בעקבות התקרית שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן פתחו בחקירה, והלילה אותר החשוד שהובא לחקירה בתחנה. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו בבית המשפט.