בינתיים, נבדק חשד שהאיש לא יציב נפשית. הוא הגיע לבית הרב - מנהיג הזרם הליטאי - כשהוא אוחז במקל וביקש להיכנס. הוא העביר מסר כתוב על דף ויצא מהמקום. לפי תושבים בעיר, המקל לא שימש לתקיפה אלא להליכה והחשוד הופיע איתו במקומות נוספים בעיר ולא רק ליד בית הרב לנדו.