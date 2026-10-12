"מתנחלים קיצונים מגבירים בחודשים האחרונים את מאבקם לגרש באלימות פלסטינים שמתגוררים בגדה המערבית, לעיתים קרובות ללא כל ענישה - בזמן שהממשלה הישראלית מראה חוסר רצון לפעול בתקיפות נגד האלימות". במילים אלה תיארה הלילה (בין ראשון לשני) המגישה המיתולוגית של "60 דקות", לסלי סטאל, את מה שמתרחש ביהודה ושומרון בימים אלה.

As a Palestinian family tries to reach their home in the West Bank, young Israeli settlers known as Hilltop Youth confront them. One settler headbutts Palestinian local Hassan Faraj in the face. Another blow fractures his nose. Editor's note: In compliance with Israeli law, 60 Minutes is obscuring the faces of underage participants in these actions. https://t.co/duS55Hk5oF — 60 Minutes (@60Minutes) October 11, 2026

בשיא התחקיר ב"60 דקות" שמשודרת ב-yes תועד אחד היהודים מתעמת עם פלסטיני שניסה להגיע לבית משפחתו בג'נאתא, מדרום לבית לחם. בתחקיר תואר כי הוא חסם את דרכו, ונגח לו בפנים - עד כדי שבר באפו. סטאל תיארה כי חסן, אותו פלסטיני שהותקף, ניסה לקחת את צוות התוכנית לבית המשפחה - אבל תוך שניות, הגיחו נערים בקפוצ'ונים שחורים במורד הגבעה, חלקם צעירים. "כשהם דחפו ונגחו, חסן שמר את ידיו מאחורי גבו כדי שלא יוכלו להאשים אותו שהכה אותם", היא אמרה בפרק.

המשפחה הפלסטינית תיארה בפני סטאל כי הבעלות על האדמה נמצאת בידיה כבר דורות. "ב-26 במרץ קבוצה של פולשים נכנסה לאדמה שלנו, רכוש פרטי, והקימה אוהל. הם התחילו להתנהג כאילו הם הבעלים", תיאר אותו חסן.

תוכנית התחקירים הקדישה תחקיר גדול הלילה לחוות שהוקמו בזו אחר זו בשנים האחרונות, ולאלימות הגוברת נגד פלסטינים. "זה סיפור תנ"כי. שתי אוכלוסיות - יהודים וערבים, צאצאי בניו של אברהם, שנלחמים על אדמות אבות. אבל עם כלי המלחמה המתקדמים של ימינו, בינה מלאכותית, רחפנים, טילים היפר-סוניים - הם משתמשים במקלות, אבנים וכבשים", תיארה סטאל המופתעת את המצב רגע לפני הצגת הקולות מהשטח.

( צילום: 60 minutes )

לפני העימות המתועד, שוחחה סטאל עם אחד מהנערים האלימים, שזוהה בשם בניה. "מה את?", הוא שאל אותה באנגלית - והיא השיבה: "אני עיתונאית אמריקנית, טלוויזיה". הוא תהה: "ואת עם חמאס?", וסטאל ענתה: "לא".

כשהעימות החל לצאת מכלל שליטה, הגיע למקום קצין, כנראה במילואים. "אתה הולך לתת להם לחזור לשם?", שאלה סטאל את הקצין, שנאלץ להשיב: "הם הולכים לחזור לאיפה שהם נמצאים". וכך היא סיכמה: "חסן סולק מהנכס שלו, והנוער היהודי זוכה להישאר. בסדר העדיפויות של הצבא - המתנחלים קודמים. חלק מהחיילים הם מתנחלים בעצמם, ולעיתים מצטרפים לאלימות. היו גם מקרים שבהם חיילים הותקפו על ידי המתנחלים הצעירים".

לכתבה התראיין גם מרדכי מינסטר, מחוות "העיטם". הוא נשאל אם הוא מודאג מדעת הקהל האמריקנית, ומהסיכויים שישראל תאבד את הסיוע האמריקני. "מפריעה לי העובדה שאמריקה מפנה לנו עורף, ואנחנו מפנים עורף לאמריקה. זה, כאילו, אני רואה את זה כאיבוד ידידות. ואני גם מודאג שכבעלת ברית צבאית, כבעלת ברית פוליטית, אנחנו עשויים לאבד את אמריקה גם כן. זה נראה שזה הולך לכיוון הזה. אבל ישראל תמצא בעלות ברית אחרות", הוא אמר. "אני לא רואה את זה כאיום קיומי".

מינסטר סירב לקבל את הגדרת הטרור למה שמתרחש בשטחים. "לא הייתי מסווג את זה כטרור. האם יש כמה ילדים שמגיבים בהגזמה ופועלים בדרכים בריוניות וצריכים להיות מבוקרים ומרוסנים? כן, בהחלט", הוא אמר. כשסטאל עימתה אותו עם העובדה שאנשים גם מתו, ענה: "כן. שום דבר מזה הוא לא נהדר ושום דבר מזה לא משנה את העובדה שהזכות שלנו להיות כאן היא חוקית והיא עתיקה".