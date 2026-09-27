מחדשים את שבועתו של נסראללה בציון שנתיים למותו





גלריה הכנות בלבנון לטקס לציון שנתיים למותם של חסן נסראללה והאשם ספי א-דין

"אירוע גדול". הכנות לטקס בדיר קאנון א-נהר

מקום חיסולו של נסראללה בדאחייה ( צילום: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh )

האתר, שהיה המפקדה המרכזית של חיזבאללה, נותר לאחר התקיפה אזור הרוס, תומכיו של נסראללה הפכו את האזור למקום עלייה לרגל . דגלי חיזבאללה ותמונות של נסראללה הוצבו בין ההריסות, לצד תמונותיו של האשם ספי א־דין, ראש המועצה המבצעת של הארגון שסומן כיורש וחוסל בתקיפה של חיל האוויר באוקטובר 2024.

בהמשך היום יתקיים במתחם הקבר של א-דין בכפר דיר קאנון א-נהר שבדרום לבנון טקס לציון יום השנה השני למותם של נסראללה ויורשו. בנוסף תתקיים עצרת גם במקום קבורתו של נסראללה, על כביש שדה התעופה בדאחייה של ביירות.

נסראללה חוסל בתקיפה על המפקדה התת־קרקעית של חיזבאללה, שבה שהו גם בכירים נוספים בארגון. לפי צה"ל, יותר מ-80 פצצות הוטלו על הבונקר במסגרת מבצע "סדר חדש". לצד נסראללה חוסלו בתקיפה גם עלי כרכי, מפקד חזית הדרום של חיזבאללה, ובכירים נוספים.

במאמר שפרסם אתמול איבראהים אל-אמין, עורך העיתון הלבנוני "אל־אחבאר", המזוהה עם חיזבאללה, הוא התייחס לחיסול ולצורך בנקמה וציין כי "נקמה היא משימה מקיפה, המושתתת על אמונה מוחלטת בצדקתה ועל נחישות להשיג את התוצאות הטובות ביותר האפשריות".

תיעוד מחיסול נסראללה





ביירות, הלילה ( צילום: AP Photo/Bilal Hussein )

מרצ'נדייז לזכרו של נסראללה בביירות ( צילום: AP Photo/Bilal Hussein )

( צילום: AP Photo/Bilal Hussein )

( צילום: AP Photo/Bilal Hussein )

אל-אמין הוסיף: "הנקמה דורשת רמת תחכום העולה בהרבה אף על מזימותיהם של הציונים (כך במקור, לב"א), היא מחייבת התמדה שתמצא את דרכה באמצעות דור חדש. העונש הראוי למדינה זו, על ממשלתה, עמה ומוסדותיה, אינו דבר רגיל, אלא אירוע גדול, המבטיח כי ההיסטוריה תזכור אותו כביטוי המובהק ביותר של הצדק".

באל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי נכתב כי "חיזבאללה ניצב כיום בפני מצב מורכב ומאתגר. הוא צופה בתקיפות הישראליות המתמשכות, למרות הסכם הפסקת האש, בכיבוש הישראלי של חלקים נרחבים בדרום לבנון, ובהמשך השליטה וההריסה של מתקני חיזבאללה הצבאיים, ועדיין לא החליט להגיב. הארגון מתמודד גם עם לחץ פנימי משמעותי, כאשר קולות מתוך הקהילה השיעית מתנגדים לגרירת המדינה למלחמה חדשה".

בגדד. שיעים התכנסו והניפו את תמונתו של נסראללה לציין שנתיים למותו ( צילום: AP Photo/Hadi Mizban )

חבר המועצה המדינית של חיזבאללה גאלב אבו זינב אמר לעיתון: "אנו רואים בחודש ספטמבר 2024 נקודת מפנה מכרעת. חיזבאללה וההתנגדות אינם כפי שהיו קודם לכן. חודש זה סימן שלב משמעותי בסכסוך עם האויב הישראלי. למרות שהאויב הצליח לרשום לזכותו הישגים משמעותיים באמצעות המהלומות שהנחית, אנחנו רואים את המצב מתוך הבנה שהקרב מול האויב עדיין נמשך וסופו לא ידוע. ייתכן שהם יכו בנו במקום אחד ואנחנו נכה בהם במקום אחר, אבל זה לא סוף הדרך, כפי שהישראלים קיוו שיהיה".