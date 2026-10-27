צעיר כבן 25 נרצח ביריות היום (שלישי) בטייבה, במהלך עבודתו בעיר. הרצח בוצע ככל הנראה על רקע סכסוך מקומי.
הדיווח על הירי התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון בשעה 12:36. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה העניקו לצעיר ולפצוע נוסף טיפול רפואי, ופינו אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. הצעיר, שנורה לעיני אחיו שעבד יחד איתו, נפצע באורח קשה, ובהמשך נאלצו בבית החולים לקבוע את מותו.
חובשת מד"א אולפת אבו גויעד סיפרה: "ראינו את הפצועים כשאחד מהם מחוסר הכרה והשני בהכרה מלאה, הם סבלו מפציעות חודרות בוגפם. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם קשה וקל".
המשטרה פתחה בחקירת הרצח, ומסרה כי "שוטרי תחנת טייבה ממחוז מרכז הגיעו למקום ופתחו בסריקות ובחקירת נסיבות האירוע". צוין כי מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן יגיע לזירה, ונמסר עוד כי "הרקע והנסיבות בבדיקה, כאשר בשלב זה לא מסתמן קשר בין האירוע לבחירות".
מתחילת שנת 2026 נרצחו 185 בני אדם בחברה הערבית, ועם פתיחת הקלפיות היום קיבלו אזרחים ערבים שיחות טלפון מ"אחותה של נרצחת". בשיחה נשמעה הקלטה של סוסן סולטאן, שאחותה סוזאן בשארה נרצחה, שבה היא אומרת כי "אחותי לא יכולה להצביע בבחירות, אני מבקשת שתצאו להצביע בשמה של אחותי". ההקלטה שהושמעה לבעלי זכות ההצבעה היא חלק מקמפיין עידוד הצבעה בחברה הערבית ברחבי הארץ.