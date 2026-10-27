צעיר כבן 25 נרצח ביריות היום (שלישי) בטייבה, במהלך עבודתו בעיר. הרצח בוצע ככל הנראה על רקע סכסוך מקומי.

גלריה אירוע ירי בטייבה הרוג ופצוע בינוני ( צילום: חסן שעלאן )

( צילום: חסן שעלאן )

הדיווח על הירי התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון בשעה 12:36. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה העניקו לצעיר ולפצוע נוסף טיפול רפואי, ופינו אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. הצעיר, שנורה לעיני אחיו שעבד יחד איתו, נפצע באורח קשה, ובהמשך נאלצו בבית החולים לקבוע את מותו.

חובשת מד"א אולפת אבו גויעד סיפרה: "ראינו את הפצועים כשאחד מהם מחוסר הכרה והשני בהכרה מלאה, הם סבלו מפציעות חודרות בוגפם. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם קשה וקל".

המשטרה פתחה בחקירת הרצח, ומסרה כי "שוטרי תחנת טייבה ממחוז מרכז הגיעו למקום ופתחו בסריקות ובחקירת נסיבות האירוע". צוין כי מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן יגיע לזירה, ונמסר עוד כי "הרקע והנסיבות בבדיקה, כאשר בשלב זה לא מסתמן קשר בין האירוע לבחירות".