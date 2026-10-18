וועדת המינויים למינוי ראשי נציגויות בחו"ל של משרד החוץ החליטה על מינויה של אנה בן עזרא לתפקיד שגרירת ישראל בלטביה. בן עזרא מכהנת כיום כמנהלת מחלקת תכנון ופיתוח פרויקטים במערך לדיפלומטיה ציבורית וכיהנה בעבר כיועצת במשלחת ישראל לאיחוד האירופי ולנאט"ו. כמו כן, עידו ברומברג מונה לתפקיד שגריר ישראל בהונדורס. ברומברג מכהן כיום כמנהל המחלקה לזכויות אדם וארגונים בינלאומיים, וכיהן בעבר כיועץ מדיני בטוקיו ואחראי הסברה בפריז. שר החוץ גדעון סער יביא את המינויים לאישור ועדת השרים למינויים בשירות החוץ ומליאת הממשלה.