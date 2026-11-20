נדמה שכל יום שחולף מבלי שראש השב"כ נוהג כראוי ומתפטר בעקבות הפיאסקו בפרשת "שוחד הבחירות" הוא בבחינת רווח נקי עבור ראש המוסד. לרשותו של רומן גופמן עומדים שלל אמצעים להשפעה על התודעה הציבורית, אך אין לו נכס חשוב יותר מאשר עמיתו לניהול הארגונים החשאיים והקריטיים לביטחון הלאומי, שמצליח בשלומיאליות שומטת לסטות לפרק את מעט האמון שעוד היה בהתאמתו לתפקיד.

נדמה שכל יום שחולף מבלי שראש השב"כ נוהג כראוי ומתפטר בעקבות הפיאסקו בפרשת "שוחד הבחירות" הוא בבחינת רווח נקי עבור ראש המוסד. לרשותו של רומן גופמן עומדים שלל אמצעים להשפעה על התודעה הציבורית, אך אין לו נכס חשוב יותר מאשר עמיתו לניהול הארגונים החשאיים והקריטיים לביטחון הלאומי, שמצליח בשלומיאליות שומטת לסטות לפרק את מעט האמון שעוד היה בהתאמתו לתפקיד.

נדמה שכל יום שחולף מבלי שראש השב"כ נוהג כראוי ומתפטר בעקבות הפיאסקו בפרשת "שוחד הבחירות" הוא בבחינת רווח נקי עבור ראש המוסד. לרשותו של רומן גופמן עומדים שלל אמצעים להשפעה על התודעה הציבורית, אך אין לו נכס חשוב יותר מאשר עמיתו לניהול הארגונים החשאיים והקריטיים לביטחון הלאומי, שמצליח בשלומיאליות שומטת לסטות לפרק את מעט האמון שעוד היה בהתאמתו לתפקיד.

וכך, מבעד לרעש העצום שמתעורר סביב התנהלותו המטרידה ואף המסוכנת של דוד זיני, התרחש השבוע אירוע יוצא דופן: ראש המוסד שוגר לביקור בזק בהול בארצות הברית ויצא משם כשגם בוושינגטון וגם בקריה מטילים ספק במניעים שהביאו אותו לשם. אמנם הדברים נאמרים באולפני החדשות ונכתבים בעיתונים ובאתרים בזהירות רבה – בכל זאת, ראש מוסד – אבל המשמעות שלהם ברורה ומדהימה (ככל שעוד ניתן להידהם): טביעות האצבע הפוליטיות של המהלך לא רק שאינן ניתנות לטשטוש, הן הופכות לחלק בלתי נפרד ממערך השיקולים בנוגע להחלטה הדרמטית מכולן - לצאת למלחמה שלישית תוך שנה וחצי באיראן. ושוב, זאת לא תזה של פובליציסט משועמם עם יותר מדי שעות טלוויזיה, אלא מסקנות שהושמעו בימים האחרונים מספר פעמים, הן מפי "בכירים בבית הלבן" ובצורה עמומה יותר מטעם "מערכת הביטחון".

וכך, מבעד לרעש העצום שמתעורר סביב התנהלותו המטרידה ואף המסוכנת של דוד זיני, התרחש השבוע אירוע יוצא דופן: ראש המוסד שוגר לביקור בזק בהול בארצות הברית ויצא משם כשגם בוושינגטון וגם בקריה מטילים ספק במניעים שהביאו אותו לשם. אמנם הדברים נאמרים באולפני החדשות ונכתבים בעיתונים ובאתרים בזהירות רבה – בכל זאת, ראש מוסד – אבל המשמעות שלהם ברורה ומדהימה (ככל שעוד ניתן להידהם): טביעות האצבע הפוליטיות של המהלך לא רק שאינן ניתנות לטשטוש, הן הופכות לחלק בלתי נפרד ממערך השיקולים בנוגע להחלטה הדרמטית מכולן - לצאת למלחמה שלישית תוך שנה וחצי באיראן. ושוב, זאת לא תזה של פובליציסט משועמם עם יותר מדי שעות טלוויזיה, אלא מסקנות שהושמעו בימים האחרונים מספר פעמים, הן מפי "בכירים בבית הלבן" ובצורה עמומה יותר מטעם "מערכת הביטחון".

וכך, מבעד לרעש העצום שמתעורר סביב התנהלותו המטרידה ואף המסוכנת של דוד זיני, התרחש השבוע אירוע יוצא דופן: ראש המוסד שוגר לביקור בזק בהול בארצות הברית ויצא משם כשגם בוושינגטון וגם בקריה מטילים ספק במניעים שהביאו אותו לשם. אמנם הדברים נאמרים באולפני החדשות ונכתבים בעיתונים ובאתרים בזהירות רבה – בכל זאת, ראש מוסד – אבל המשמעות שלהם ברורה ומדהימה (ככל שעוד ניתן להידהם): טביעות האצבע הפוליטיות של המהלך לא רק שאינן ניתנות לטשטוש, הן הופכות לחלק בלתי נפרד ממערך השיקולים בנוגע להחלטה הדרמטית מכולן - לצאת למלחמה שלישית תוך שנה וחצי באיראן. ושוב, זאת לא תזה של פובליציסט משועמם עם יותר מדי שעות טלוויזיה, אלא מסקנות שהושמעו בימים האחרונים מספר פעמים, הן מפי "בכירים בבית הלבן" ובצורה עמומה יותר מטעם "מערכת הביטחון".

כך, למשל, רוב מוחץ מבין הכתבים והפרשנים הצבאיים יצאו אתמול בערב למשימת הרגעה, לאור הזינוק התקופתי במד הלחץ הלאומי מפני תקיפה נוספת באיראן. ההרגעה עמדה על שני אדנים: אין שינוי ברמת הכוננות של צה"ל ואין סיבה לתקוף ממש עכשיו באיראן. במקביל, הכתבים המדיניים ידעו לספר על כך שהאמריקאים יודעים לקחת בחשבון את מצבו הפוליטי הסבוך של נתניהו, והם לא נרתעים מלטעון שהוא משפיע על תשוקתו לצאת ומיד למערכה נוספת. בשני המקרים, ראש המוסד של מדינת ישראל לא נתפס במאה אחוז כראש ארגון עצמאי עם דעה לגיטימית, אלא בתור זרועו הארוכה של מנהיג החושש לאבד את שלטונו.

כך, למשל, רוב מוחץ מבין הכתבים והפרשנים הצבאיים יצאו אתמול בערב למשימת הרגעה, לאור הזינוק התקופתי במד הלחץ הלאומי מפני תקיפה נוספת באיראן. ההרגעה עמדה על שני אדנים: אין שינוי ברמת הכוננות של צה"ל ואין סיבה לתקוף ממש עכשיו באיראן. במקביל, הכתבים המדיניים ידעו לספר על כך שהאמריקאים יודעים לקחת בחשבון את מצבו הפוליטי הסבוך של נתניהו, והם לא נרתעים מלטעון שהוא משפיע על תשוקתו לצאת ומיד למערכה נוספת. בשני המקרים, ראש המוסד של מדינת ישראל לא נתפס במאה אחוז כראש ארגון עצמאי עם דעה לגיטימית, אלא בתור זרועו הארוכה של מנהיג החושש לאבד את שלטונו.

כך, למשל, רוב מוחץ מבין הכתבים והפרשנים הצבאיים יצאו אתמול בערב למשימת הרגעה, לאור הזינוק התקופתי במד הלחץ הלאומי מפני תקיפה נוספת באיראן. ההרגעה עמדה על שני אדנים: אין שינוי ברמת הכוננות של צה"ל ואין סיבה לתקוף ממש עכשיו באיראן. במקביל, הכתבים המדיניים ידעו לספר על כך שהאמריקאים יודעים לקחת בחשבון את מצבו הפוליטי הסבוך של נתניהו, והם לא נרתעים מלטעון שהוא משפיע על תשוקתו לצאת ומיד למערכה נוספת. בשני המקרים, ראש המוסד של מדינת ישראל לא נתפס במאה אחוז כראש ארגון עצמאי עם דעה לגיטימית, אלא בתור זרועו הארוכה של מנהיג החושש לאבד את שלטונו.