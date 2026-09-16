ארבעה תושבי צפאפא שבדרום-מזרח ירושלים, ממדוח חדר, עומרי אבו חמידה, מחמוד חדר ומוחמד טהה, הורשעו על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון בעבירות ביטחוניות שביצעו עבור איראן. על פי כתב האישום המתוקן, גורם שפעל מטעם איראן יצר קשר עם נאשם אחר בפרשה והטיל עליו, תמורת תשלום, משימות שנועדו לפגוע בביטחון המדינה, בהן הקמת חוליית טרור ולפעול לחיסול מדען גרעין ובני משפחתו, להשיג נשק ורימונים וליצור תיעוד הנחזה לפגיעה בביתו של חייל ובניידת משטרה. ממדוח חדר ועומרי אבו חמידה הורשעו באי-מניעת מעשה טרור, לאחר שהצטרפו לנסיעה למכון וייצמן ברחובות, שבמהלכה נמסר להם כי מדובר במשימה שהתקבלה מגורם איראני.