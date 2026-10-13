הרשויות בגרמניה דיווחו בצהריים (יום ג') על "תקרית חירום אווירית" שבגינה נסגר נמל התעופה הבינלאומי בעיר נירנברג. בהודעתו נמל התעופה לא מסר פרטים נוספים ונסיבות האירוע אינן ברורות לפי שעה, אבל בחלוף כשעה אחרי הסגירה דווח בתקשורת המקומית כי הנמל נפתח מחדש וכי המשטרה הודיעה כי אין שם סכנה בטיחותית. ב"בילד" דיווחו כי בנמל התנהל מבצע משטרתי, שבמסגרתו גם יחידת קומנדו מיוחדת של המשטרת הגרמנית הוזעקה.