הרשויות בגרמניה דיווחו בצהריים (יום ג') על "תקרית חירום אווירית" שבגינה נסגר נמל התעופה הבינלאומי בעיר נירנברג. בהודעתו נמל התעופה לא מסר פרטים נוספים ונסיבות האירוע אינן ברורות לפי שעה, אבל בחלוף כשעה אחרי הסגירה דווח בתקשורת המקומית כי הנמל נפתח מחדש וכי המשטרה הודיעה כי אין שם סכנה בטיחותית. ב"בילד" דיווחו כי בנמל התנהל מבצע משטרתי, שבמסגרתו גם יחידת קומנדו מיוחדת של המשטרת הגרמנית הוזעקה.
לפי הדיווחים, המבצע המשטרתי החל מעט לפני שבנמל נחת מטוס מהאי היווני קורפו. המטוס של חברת קורנדון איירליינס, בטיסה XR456, אמור היה לנחות שם בשעה 12:15 - ולפי נתוני אתר המעקב Flightradar24 הוא אכן נחת בבטחה, דקה לאחר השעה המתוכננת.
דובר במשטרה המקומית אמר ל"בילד" כי מטוסי קרב מסוג יורופייטר ליוו את המטוס שהגיע מיוון לפני שנחת. "התקבל דיווח על אירוע חירום אווירי שנסיבותיו אינן ברורות", מסרה המשטרה, והיא הוסיפה כי המטוס נחת בשלום. "החקירה לבירור נסיבות האירוע מתנהלת כעת".
כאמור, בחלוף זמן קצר נטען כי הוסר החשש, אבל נסיבות האירוע עדיין לא הובהרו. בסוכנות הידיעות הגרמנית dpa דיווחו כי המטוס שידר אות מצוקה לפני הנחיתה.
ב"בילד" ציינו כי בלילה האחרון, שעות לפני התקרית הנוכחית, תצפית אפשרית של כלי טיס בלתי מאויש הביאה לשיבוש התנועה האווירית בנמל התעופה בנירנברג. לפי הדיווח שלושה טייסים דיווחו בלילה, בנפרד, על עצם שראו במהלך ההמראה או הנחיתה.