למרות שחלפה חצי שנה מאז מעצרם הפתאומי בסיני, אף אחד לא יודע מדוע לפני 6 חודשים הורדו ממונית שלושה בדואים ישראלים כשהיו בדרכם לחצות את מסוף הגבול בטאבה, בחזרה לישראל. אחרי שהתבקשו לרדת מהמונית, השלושה הועלו על רכבים של המודיעין המצרי ונעלמו, וקרובי משפחתם באפלה לגבי גורלם מאז חודש מרץ.

אחמד אלדוגי, בילאל סאלם אבו עאיש ובילאל מסעודין ( צילום: באדיבות המשפחה )

האירוע המוזר התרחש ב-21 במרץ, וקרובי משפחותיהם של השלושה בישראל החליטו לשמור על שקט תקשורתי, בתקווה שיקיריהם יוחזרו. עם זאת, נראה שלא רק בני המשפחות לא יודעים מה בדיוק קרה - מדוע נעצרו הישראלים, לאן נלקחו ואיפה הם מוחזקים - גם למשרד החוץ בירושלים, משרד ראש הממשלה ולשכת נשיא המדינה אין שמץ של מושג, והם מגיבים בלקוניות ש"ברגע שנדע, נעדכן את המשפחות".

גם שני עורכי דין מצריים שנשכרו בידי קרובי המשפחות כדי לטפל בפרשה התפטרו לאחר שכל מאמציהם להשיג מידע עלו בתוהו.

שלושת העצורים, בני השבט הבדואי אלעזזמה, הם כאמור אזרחים ישראלים מהפזורה הבדואית ביישוב שגב שלום בנגב. הם נסעו בתום חופשה בשארם א שייח למתחם הגבול בטאבה, שם לפני המסוף המתינו רכבים מצריים, ונוסעי המונית התבקשו לרדת ולעבור לרכבי המודיעין המצרי. המשפחות קיוו כי קרוביהן ישתחררו עד כה. "שיגידו לנו אם עשו משהו, או עברו על החוק המצרי", אומר פאדי, אחיו של אחד העצורים. "אין לנו מושג אם הם חיים או מתים. אם עברו על החוק - שישפטו אותם".

שלושת העצורים הם בילאל מסעודין (27), נשוי ואב לשני ילדים; בילאל סאלם אבו עייש (28), נשוי ואב לחמישה ילדים; ואחמד אלדוגי בן ה-25. השלושה הגיעו למלון בשארם אל שייח במהלך חופשה, וסיפרו כי יחד איתם במלון שהו חמש משפחות נוספות משגב שלום. אחד מהשלושה הצליח לצלצל לבני משפחתו בישראל והודיע: "עוצרים אותנו". לחבר נוסף בישראל הוא אמר ש"מעכבים אותנו, אבל אני חוזר מחר. אם לא, תדעו שאנחנו בידי המצרים". מאותה שיחת טלפון, הקשר עם השלושה התנתק.

פאדי מסעודין, אחיו של בילאל, אמר ל-ynet ול"ידיעות אחרונות": "אין לנו מושג איפה הם נמצאים ומה עלה בגורלם. אני מקווה שהם חיים". לבני המשפחות נמסר עוד כי הם לא נעצרו בגלל עבירה פלילית, אלא "בגלל עניינים הקשורים לביטחונה הלאומי של מצרים". פאדי סיפר עוד כי המשפחות החליטו לשמור על שתיקה במשך חודשים ארוכים, בתקווה שפרשת המעצר תגיע לסיומה. "אני לא מבין. אם הם עברו על החוק המצרי, שיעמידו אותם לדין ויעניקו לנו זכות לבקר אצלם. אני מתקשה להבין מדוע מונעים ממני ליצור קשר עם אחי".

חבר הכנסת לשעבר טאלב אל-סאנע, עורך דין במקצועו, גויס בידי המשפחות כדי לטפל בפרשה המסתורית. הוא פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו, לנשיא יצחק הרצוג ולשר החוץ גדעון סער, אך מכולם קיבל תשובה לאקונית ש"הנושא בטיפול". אל-סאנע אמר כי "כבר חצי שנה הסיפור הזה מסתובב בלשכות ואני לא מבין איך. ישראלים שנעצרים בכל מקום אחר בעולם זוכים לטיפול מיידי, ובמקרה הזה אין תגובה עניינית ואנחנו לא מצליחים ללמוד על נסיבות הפרשה".

המשפחות פנו במקביל אל עו"ד יצחק מלצר בבאר שבע, שיצר גם הוא קשר עם משרדי הממשלה הרלוונטיים בישראל. גם הוא פנה למשרד החוץ, משרד ראש הממשלה ולשכת הנשיא, ולא הצליח לקבל תשובות.

בתגובה לפניית אל-סאנע כתבה מנהלת המחלקה למשפט דיפלומטי ואזרחי במשרד החוץ, מירב מרקס, כי "מהבירור שנעשה על ידינו, עולה כי מאז 21 במרץ כשנודע למשרד החוץ כי מרשיך מנותקי קשר, אנחנו פועלים מול הגורמים הרלוונטיים במצרים כדי לקבל מידע על מצבם. להבנתנו, נציגינו הצליחו לקבל אישור כי השלושה נמצאים במעצר. לצערנו אין מידע נוסף, על אף פניות רבות שעשינו בעניין זה לגורמים הרלוונטיים במצרים.

"להבנתנו, המחלקה לישראלים בחו"ל באגף הקונסולרי של משרד החוץ נמצאת בקשר עם משפחותיהם. נמשיך לעשות מאמצים אל מול הרשויות המקומיות על מנת לקבל מידע על מקום מעצרם והתנאים שבהם הם עצורים".

שגריר ישראל במצרים, אורי רוטמן - המכהן בתל אביב מאחר שכתב האמנתו לתפקיד לא זכה עדיין לאישור במצרים - סירב להגיב על פרשת המעצר והפנה את ynet ו"ידיעות אחרונות" לדובר משרד החוץ. אל-סאנע פנה לשגרירות מצרים בתל אביב, ובשיחת פנים אל פנים עם הקונסול המצרי נמסר לו רק ש"השלושה נמצאים במעצר".