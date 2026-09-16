נתונים שהעביר משרד ראש הממשלה בנימין נתניהו לעמותת "הצלחה" חשפו היום (רביעי) פרטים חדשים על עלויות ביקורי רה"מ, רעייתו שרה ופמלייתו בארה"ב בשנת 2025, ובהם בין היתר מחירי השהייה במלונות יוקרה, עלות הטיסה ב"כנף ציון" וכן הוצאות נוספות דוגמת קפה שחור ואיפור - באלפי דולרים.

גלריה הזוג נתניהו עם טראמפ בפלורידה ( צילום: ISRAELI GOVERNMENT PRESS OFFICE / AFP )

בסוף השנה טסו בני הזוג נתניהו לפלורידה, וחגגו את השנה האזרחית החדשה באחוזתו של הנשיא דונלד טראמפ במאר א-לאגו. במשך שישה ימי הביקור התגוררו בני הזוג נתניהו בסוויטה מפוארת במלון "ארבע העונות" בפלורידה. מהנתונים עולה כי מחיר כל לילה בסוויטה היה 10 אלף דולר - ועלות כל השהייה עמדה על 50 אלף דולר. עלות חדר רגיל במלון עבור חברי הפמלייה שליוותה את נתניהו ומנתה 43 איש - 250 דולר ללילה. עלות הטיסה בכנף ציון עלה למשלם המסים הישראלי 423,407 דולר.

הנתונים חשפו גם את עלויות נסיעת ראש הממשלה לוושינגטון וניו יורק בין ה-25 ל-30 בספטמבר 2025. עלות המטוס הייתה 359,281 דולר. עלות הסוויטה של נתניהו ללילה במלון "לואס רג'נסי" עמד על 6,000 דולר ללילה, ועלות לכל שבעה ימי השהייה - 41,993 דולר. כמו כן, בנסיעה לוושינגטון המדינה שילמה 1,200 דולר למאפרת, וכ-1,500 דולר עבור הוצאות כיבוד, קפה ותה. בנוסף שולמו כ-400 דולרים עבור השכרת רכבים למשלחת - ו-125 דולר עבור דוח תנועה.

נתניהו בוושינגטון בחודש יולי ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

בביקור נתניהו בארה"ב ביולי 2025, מחיר השהייה במלון "ווילארד אינטרקונטיננטל" עמד על 172,701 דולר. אז שולמו כ-520 דולר על כיבודים ושתייה. לפי המסמכים, 295 דולרים שולמו על תיקון דלת השגרירות, תחת הכותרת "תקלה בביקור". כ-2,000 דולרים שולמו עבור הוצאות מכס.

בחודש אפריל, אז ביקר רה"מ בוושינגטון למשך שלושה ימים, שולמו עבור הוצאות הלינה 51 אלף דולר במלון "ווטרגייט". בנוסף, במסמכים הוצגו הוצאות של 3,036 דולר על מאפרת, ו-3,036 נוספים על סַפָּר. כ-1,500 דולרים נוספים שולמו על כיבוד קל, כ-1,200 דולרים סווגו תחת "מדפסות וטונרים", ו-240 דולרים שולמו על לוח מחיק ושעם.