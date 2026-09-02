דף פייסבוק חדש, בשם "ערב סקיי חדשות", מציע לקהל הישראלי ולדוברי עברית להתעדכן בחדשות, בשפה העברית, אך מפלטפורמת חדשות ירדנית. בדף הפייסבוק, שהחל להעלות תכנים רק בחודש שעבר, מתפרסמות תמונות עם עדכונים חדשותיים בעברית וסרטונים של שני מגישים בשפה העברית: יחיא מטאלקה ושהד נוסייראת. במעבר על התכנים ניתן לראות כי רובם עוסקים באירועים הקשורים בצורה כזו או אחרת לישראל, אך לא רק. התכנים כוללים גם עדכונים מהאזור, על המתיחות האזורית הנוכחית, סוריה ורצועת עזה.

צפו: מבזק חדשות בעברית בעמוד "ערב סקיי חדשות"





הבוקר (יום ד') למשל פורסם ב"ערב סקיי חדשות" בעברית סרטון שעסק בשיגורים האיראניים לירדן ביום שני האחרון. המגיש מטאלקה אמר בסרטון: "שמונה טילים חדרו למרחב האווירי של ירדן בבוקר, לפני כמה ימים, אך אף אחד מהם לא הגיע ליעדו. מערכות ההגנה האווירית של ירדן היו בכוננות מלאה, זיהוי מדויק, תגובה מהירה ויירוט מוצלח". עוד הוסיף: "על פי הכוחות המזוינים של ירדן, הצבא הירדני, מערכות ההגנה האווירית הצליחו להשמיד את הטילים לפני שהספיקו להוות סכנה כלשהי לאזרחים או לרכוש". עדיין לא פורסמה בדף הפייסבוק התייחסות בעברית לשיגורים הנוספים לעבר ירדן, במתקפה הלילה.

למרות שבתגובה לסרטון הראשון שפורסם בדף, מחודש אוגוסט, אחד הגולשים המליץ לפלטפורמה לעבור להגשה באמצעות AI, ניתן לראות כי העברית בתכנים המתפרסמים בדף והעברית בהגשה הולכת ומשתפרת. יש לציין כי הדף בעברית לא עומד לבדו. הלוגו והגרפיקה מסגירים כי מאחוריו עומדת פלטפורמת החדשות הירדנית החדשה "ערב סקיי". מדובר בפלטפורמה שהושקה בירדן רק לפני עשרה חודשים, ברשת, ומפעילה מערכות חדשות אזוריות ובינלאומיות, בשפות שונות, כדי לפנות לקהל מגוון.

גלריה אחד הדיווחים בעברית, בעמוד הפייסבוק "ערב סקיי חדשות"

מטרת הפלטפורמה בעברית, כפי שהיא מוצגת ברשת, היא לפנות לקוראים דוברי עברית בישראל וברחבי העולם, ולדווח על כל האירועים הפוליטיים, הכלכליים, החברתיים והאחרים בישראל, כמו גם על כל מה שקשור לסוגיה הפלסטינית ונוגע לערביי ישראל, השטחים, ירושלים ועזה. הפלטפורמה פעילה גם באיטלקית ואפילו בסינית.

דחאם מתקאל אל-פואז, פעיל רשת ופרשן ירדני לענייני המזרח התיכון, סיפר ל-ynet על פלטפורמת "ערב סקיי": "הפלטפורמה הושקה מירדן כפרויקט מדיה דיגיטלית עם שאיפות חוצות גבולות. הפרויקט מגובה באמצעות הון ירדני, בבעלות אחמד עקאב א-טיב והמהנדס נדים אל-פוקהא, יחד עם צוות מכובד של אנשי תקשורת ועיתונאים מקצועיים. תוך זמן קצר, הפלטפורמה הרחיבה בהצלחה את הנוכחות שלה (ברשת) כדי לפנות לקהלים בשפותיהם ובדיאלקטים שלהם, מעיראק, סוריה, מצרים ולבנון, ועד מרוקו ואלג'יריה, ואפילו כוללת תוכן עברי. טווח ההגעה שלה לא נעצר ברמה האזורית, היא התרחבה לארצות הברית ולמספר מדינות אירופיות, והפכה במהירות מפלטפורמה ירדנית צעירה לפרויקט מדיה דיגיטלית ערבי השואף ליצור נוכחות והשפעה עולמית".

בדצמבר 2025, כתב הבעלים אחמד עקאב א-טיב: "האזור הערבי זקוק לפלטפורמה שמייצרת ידע ולא רק צורכת אותו, שמציגה תמונה מודעת של האירוע, ומאפסת את מערכת היחסים בין העיתונאי לציבור על בסיס אמון, עומק ואיכות. מכאן התחלנו, מונעים על ידי מחויבות בלתי מעורערת לרעיון, שיצירת תוכן היא לא רק התכנסות חולפת של אנשי מקצוע, אלא מוסד שנבנה במודע, מנוהל בחזון, ומוכוון על ידי אמונה שהעתיד הוא דיגיטלי והזהות היא ערבית. לכן, הפרויקט הזה היום הוא צעד מחושב, לא רק הצגה, אלא בסיס אמיתי לפלטפורמה המסוגלת להתחרות בנוף התקשורתי העצום".

למרות כמות הערוצים והרשתות הערביות המדווחות מהאזור, מעט מאד בחרו לאורך השנים להיות פעילות גם בשפה העברית. דווקא בירדן קיימת פלטפורמה מרכזית נוספת שהשיקה בשנים האחרונות אתר בשפה העברית: "רויה ניוז". באתר בעברית נכתב כי מדובר ב"כלי תקשורת ירדני בממדים ערביים ובינלאומיים, הפעיל בשטחים הפלסטיניים, עוקב אחר אירועים פוליטיים, כלכליים, חברתיים והומניטריים במזרח הים התיכון ומעביר אותם לציבור הישראלי ולדוברי העברית בכל העולם".