פסנתרן שעבד בספינת תענוגות נפל מהסיפון מול חופי קליפורניה, וחולץ אחרי תשע שעות שבהן שרד במי האוקיינוס השקט. לפי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, האיש אותר על ידי שני דייגים במרחק של כ-32 ק"מ מחופי קליפורניה, ואחד מהם העריך כי ככל הנראה הוא הצליח לשרוד בזכות העובדה שהמים היו חמים מהרגיל לתקופה זו של השנה, בשל תופעת האל ניניו העוצמתית הגורמת להתחממות האוקיינוס השקט.
הפסנתרן, ששמו לא נחשף, נפל לפי הרשויות בקליפורניה מספינת התענוגות הענקית Ovation of the Seas, הכוללת 14 מפלסים, בסביבות השעה 02:30 (שעון מקומי) ביום שישי האחרון. הסיבה לנפילה עדיין אינה ברורה, והאיש אותר על ידי הדייגים רק בחלוף שעות ארוכות לאחר מכן, בסביבות צהרי היום.
ברשת CBS דיווחו כי מי שהצילו אותו הם שון נורטון וגרנט גארט, תושבי ניופורט ביץ' שבאותו הבוקר הפליגו כדי לדוג דגי מרלין. בדרך חזרה ממסע הדיג הם איתרו את האיש, סמוך לאי קטלינה: "אמרתי, היי, זה בן אדם! תעצור את הסירה!", שחזר גארט בריאיון ל-CBS את הרגע שבו הבחין בו. גארט הוסיף כי לאחר שחולץ מהמים והתאושש מעט, האיש הזדהה כפסנתרן בספינת התענוגות, אך לא ניפק מילים רבות. "הדבר היחיד שהוא אמר לי היה: 'תודה. חשבתי שאני עומד למות'", סיפר הדייג השני, נורטון.
הדייגים הזעיקו לאחר מכן את שירות ההצלה הימי של ניופורט ביץ', שסייע בפינויו לבית חולים מקומי. אדם יסנדה, בכיר בשירות ההצלה הימי, אמר כי בשל המרחק הרב מהחוף, האיש חולץ למעשה "פחות או יותר מאמצע האוקיינוס". הדייג נורטון אמר ל-CBS כי הוא סבור שהפסנתרן שרד כאמור בזכות העובדה שמי האוקיינוס היו חמים יותר מבדרך כלל. "אנחנו נמצאים בשנת סופר-אל ניניו מטורפת. האיש הזה היה במים כנראה עשר שעות, אבל טמפרטורת המים היא 76 מעלות (בפרנהייט, כלומר 24 מעלות צלזיוס)", אמר נורטון. "בשנה אחרת, אין שום סיכוי שהוא היה שורד".
אל ניניו ("הילד" בספרדית) היא תופעת טבע הגורמת, אחת לשנתיים עד שבע שנים, להתחממות מי האוקיינוס השקט באזור קו המשווה, ובשל גודלו העצום יש לתופעה הזו השפעה אקלימית עולמית, והיא עלולה להחריף את ההתחממות הגלובלית מעשה ידי האדם. האל ניניו הנוכחי החל להתפתח ביוני האחרון וצפוי להימשך גם בשנה הבאה, והוא כבר מוגדר כחזק ביותר אי-פעם, עם טמפרטורות הגבוהות ב-3 מעלות צלזיוס מהממוצע.
כאמור, הנסיבות שבהן נפל העובד מספינת התענוגות עדיין לא ברורות, ונחקרות כעת על ידי משמר החופים האמריקני. בחברת "רויאל קריביאן גרופ" אישרו את דבר התקרית, אך לא פירטו מעבר לכך. "אנחנו מעניקים לאיש הצוות שלנו תמיכה וסיוע בתקופה הקשה הזו. מתוך כבוד לפרטיותו של העובד, אין לנו פרטים נוספים למסור", מסרה החברה ל-CBS.