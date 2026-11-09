פסנתרן שעבד בספינת תענוגות נפל מהסיפון מול חופי קליפורניה, וחולץ אחרי תשע שעות שבהן שרד במי האוקיינוס השקט. לפי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, האיש אותר על ידי שני דייגים במרחק של כ-32 ק"מ מחופי קליפורניה, ואחד מהם העריך כי ככל הנראה הוא הצליח לשרוד בזכות העובדה שהמים היו חמים מהרגיל לתקופה זו של השנה, בשל תופעת ה

פסנתרן שעבד בספינת תענוגות נפל מהסיפון מול חופי קליפורניה, וחולץ אחרי תשע שעות שבהן שרד במי האוקיינוס השקט. לפי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, האיש אותר על ידי שני דייגים במרחק של כ-32 ק"מ מחופי קליפורניה, ואחד מהם העריך כי ככל הנראה הוא הצליח לשרוד בזכות העובדה שהמים היו חמים מהרגיל לתקופה זו של השנה, בשל תופעת ה

ברשת CBS דיווחו כי מי שהצילו אותו הם שון נורטון וגרנט גארט, תושבי ניופורט ביץ' שבאותו הבוקר הפליגו כדי לדוג דגי מרלין. בדרך חזרה ממסע הדיג הם איתרו את האיש, סמוך לאי קטלינה: "אמרתי, היי, זה בן אדם! תעצור את הסירה!", שחזר גארט בריאיון ל-CBS את הרגע שבו הבחין בו. גארט הוסיף כי לאחר שחולץ מהמים והתאושש מעט, האיש הזדהה כפסנתרן בספינת התענוגות, אך לא ניפק מילים רבות. "הדבר היחיד שהוא אמר לי היה: 'תודה. חשבתי שאני עומד למות'", סיפר הדייג השני, נורטון.

ברשת CBS דיווחו כי מי שהצילו אותו הם שון נורטון וגרנט גארט, תושבי ניופורט ביץ' שבאותו הבוקר הפליגו כדי לדוג דגי מרלין. בדרך חזרה ממסע הדיג הם איתרו את האיש, סמוך לאי קטלינה: "אמרתי, היי, זה בן אדם! תעצור את הסירה!", שחזר גארט בריאיון ל-CBS את הרגע שבו הבחין בו. גארט הוסיף כי לאחר שחולץ מהמים והתאושש מעט, האיש הזדהה כפסנתרן בספינת התענוגות, אך לא ניפק מילים רבות. "הדבר היחיד שהוא אמר לי היה: 'תודה. חשבתי שאני עומד למות'", סיפר הדייג השני, נורטון.

ברשת CBS דיווחו כי מי שהצילו אותו הם שון נורטון וגרנט גארט, תושבי ניופורט ביץ' שבאותו הבוקר הפליגו כדי לדוג דגי מרלין. בדרך חזרה ממסע הדיג הם איתרו את האיש, סמוך לאי קטלינה: "אמרתי, היי, זה בן אדם! תעצור את הסירה!", שחזר גארט בריאיון ל-CBS את הרגע שבו הבחין בו. גארט הוסיף כי לאחר שחולץ מהמים והתאושש מעט, האיש הזדהה כפסנתרן בספינת התענוגות, אך לא ניפק מילים רבות. "הדבר היחיד שהוא אמר לי היה: 'תודה. חשבתי שאני עומד למות'", סיפר הדייג השני, נורטון.