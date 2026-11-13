משטרת בריטניה פרסמה תיעוד ממעצרם של שני אזרחים איראנים שהורשעו אתמול (חמישי) בריגול עבור משמרות המהפכה של איראן. בתיעוד רואים את השוטרים פורצים לדירה ועוצרים את אחד החשודים כשהוא במקלחת. גזר דינם צפוי להינתן ב-17 בדצמבר.
מוסטפא ספהוונד (41) ופרהאד ג'וואדי מאנש (46) הורשעו בבית המשפט בווליץ' בעבירה של "סיוע לשירות ביון זר". לפי כתב האישום, משמרות המהפכה הטילו עליהם לעקוב אחר עיתונאים ועורך דין בבריטניה. ספהוונד התכוון לבצע "תקיפה אלימה" לפחות נגד אחד היעדים, ומאנש סייע בתכנון. נאשם שלישי, שאפור קלעהעלי ח'אני נורי (57), זוכה מאותה עבירה.
השניים, תושבי מערב לונדון, הם מבקשי מקלט שקיבלו אשרת שהייה זמנית בבריטניה. ספהוונד הגיע למדינה ב-2016 כשהוא מוסתר במשאית, ומאנש הגיע ב-2019 בסירה קטנה.
בין היעדים שהיו על הכוונת של השניים, נמצאים העיתונאים מוג'תבא פורמוחסן וכמביז חוסייני מאתר החדשות "איראן אינטרנשיונל", שפועל מלונדון ומזוהה עם האופוזיציה באיראן. ברשימה היו גם ג'ונתן טרנר, ממייסדי ארגון "עורכי דין בבריטניה למען ישראל" (UKLFI), ואיש הפקה בתחום התקשורת.
המשטרה תפסה ברשות השניים מידע רב שהעלה כי הם קיבלו מסמכים עם תמונות של היעדים, כתובות מקום העבודה שלהם, דגם וצבע הרכבים שלהם ואפילו שמות חיות המחמד שלהם. לאחר מכן השתמשו ב-ChatGPT כדי להשלים את המחקר. ספהוונד היה בקשר עם שני אנשים שהשתמשו במספרי טלפון איראניים.
סגנית עוזר המפכ"ל, ויקי אוונס, הרכזת הארצית הבכירה במשטרת הסיכול נגד טרור, אמרה ל-BBC כי זו הפעם הראשונה שהיסטוריית חיפושים ב-ChatGPT מוצגת כראיה בתיק של איום מדינתי. "זו תופעה שאנחנו מתחילים לראות יותר ויותר, ככל שכלי בינה מלאכותית נעשים זמינים ומוכרים יותר", הוסיפה.
במשפט התברר שספהוונד חש לא פעם שמפעיליו האיראנים מתעמרים בו, משום שלא שילמו לו. "זו מגמה שאנחנו רואים בתיקים מהסוג הזה", אמרה אוונס. "מבטיחים לאנשים כסף ודברים נוספים, אבל הם כמעט אף פעם לא מקבלים את מה שהובטח להם".
ספהוונד אף טען שהשתתף בריגול מפחד מההשלכות של סירוב, אך התביעה הגדירה את הטענה "מופרכת לחלוטין". בהודעות קוליות ששלח לאיש קשר איראני, סיפר שהובטח לו כי הרשעה שלו בגין גניבה באיראן "תסודר". לפי התביעה, זה היה חלק מהמניע שלו. הוא גם ביקש 150 אלף ליש"ט תמורת "חיסול" אחד היעדים, והדגיש: "אני אעשה את זה".
פרנק פרגוסון, מהמחלקה לסיכול טרור בפרקליטות הבריטית, אמר: "ספהוונד היה מוכן לעבור ממעקב לאלימות קשה נגד היעדים. למרבה המזל, הנאשמים נעצרו לפני שבוצעה תקיפה. תיקים כאלה מראים שהמודיעין האיראני מוכן להשתמש בשלוחים כדי לפגוע במבקרי המשטר בחו"ל".
ב"איראן אינטרנשיונל" אמרו כי פסקי הדין לא יהפכו את חיי העיתונאים שלהם לבטוחים יותר "כל עוד הרפובליקה האיסלאמית ממשיכה במסע איומי המוות והאלימות נגדם". לדבריהם, "כמביז חוסייני, מוג'תבא פורמוחסן ואחרים עדיין נמצאים תחת איום. איראן ללא ספק תמשיך להשתמש בסוכנים ובשלוחים בחו"ל במסע הטרור שלה נגד מבקריה".