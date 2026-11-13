בין היעדים שהיו על הכוונת של השניים, נמצאים העיתונאים מוג'תבא פורמוחסן וכמביז חוסייני מאתר החדשות "איראן אינטרנשיונל", שפועל מלונדון ומזוהה עם האופוזיציה באיראן. ברשימה היו גם ג'ונתן טרנר, ממייסדי ארגון "עורכי דין בבריטניה למען ישראל" (UKLFI), ואיש הפקה בתחום התקשורת.

בין היעדים שהיו על הכוונת של השניים, נמצאים העיתונאים מוג'תבא פורמוחסן וכמביז חוסייני מאתר החדשות "איראן אינטרנשיונל", שפועל מלונדון ומזוהה עם האופוזיציה באיראן. ברשימה היו גם ג'ונתן טרנר, ממייסדי ארגון "עורכי דין בבריטניה למען ישראל" (UKLFI), ואיש הפקה בתחום התקשורת.

בין היעדים שהיו על הכוונת של השניים, נמצאים העיתונאים מוג'תבא פורמוחסן וכמביז חוסייני מאתר החדשות "איראן אינטרנשיונל", שפועל מלונדון ומזוהה עם האופוזיציה באיראן. ברשימה היו גם ג'ונתן טרנר, ממייסדי ארגון "עורכי דין בבריטניה למען ישראל" (UKLFI), ואיש הפקה בתחום התקשורת.

המשטרה תפסה ברשות השניים מידע רב שהעלה כי הם קיבלו מסמכים עם תמונות של היעדים, כתובות מקום העבודה שלהם, דגם וצבע הרכבים שלהם ואפילו שמות חיות המחמד שלהם. לאחר מכן השתמשו ב-ChatGPT כדי להשלים את המחקר. ספהוונד היה בקשר עם שני אנשים שהשתמשו במספרי טלפון איראניים.

המשטרה תפסה ברשות השניים מידע רב שהעלה כי הם קיבלו מסמכים עם תמונות של היעדים, כתובות מקום העבודה שלהם, דגם וצבע הרכבים שלהם ואפילו שמות חיות המחמד שלהם. לאחר מכן השתמשו ב-ChatGPT כדי להשלים את המחקר. ספהוונד היה בקשר עם שני אנשים שהשתמשו במספרי טלפון איראניים.

המשטרה תפסה ברשות השניים מידע רב שהעלה כי הם קיבלו מסמכים עם תמונות של היעדים, כתובות מקום העבודה שלהם, דגם וצבע הרכבים שלהם ואפילו שמות חיות המחמד שלהם. לאחר מכן השתמשו ב-ChatGPT כדי להשלים את המחקר. ספהוונד היה בקשר עם שני אנשים שהשתמשו במספרי טלפון איראניים.

סגנית עוזר המפכ"ל, ויקי אוונס, הרכזת הארצית הבכירה במשטרת הסיכול נגד טרור, אמרה ל-BBC כי זו הפעם הראשונה שהיסטוריית חיפושים ב-ChatGPT מוצגת כראיה בתיק של איום מדינתי. "זו תופעה שאנחנו מתחילים לראות יותר ויותר, ככל שכלי בינה מלאכותית נעשים זמינים ומוכרים יותר", הוסיפה.

סגנית עוזר המפכ"ל, ויקי אוונס, הרכזת הארצית הבכירה במשטרת הסיכול נגד טרור, אמרה ל-BBC כי זו הפעם הראשונה שהיסטוריית חיפושים ב-ChatGPT מוצגת כראיה בתיק של איום מדינתי. "זו תופעה שאנחנו מתחילים לראות יותר ויותר, ככל שכלי בינה מלאכותית נעשים זמינים ומוכרים יותר", הוסיפה.

סגנית עוזר המפכ"ל, ויקי אוונס, הרכזת הארצית הבכירה במשטרת הסיכול נגד טרור, אמרה ל-BBC כי זו הפעם הראשונה שהיסטוריית חיפושים ב-ChatGPT מוצגת כראיה בתיק של איום מדינתי. "זו תופעה שאנחנו מתחילים לראות יותר ויותר, ככל שכלי בינה מלאכותית נעשים זמינים ומוכרים יותר", הוסיפה.

במשפט התברר שספהוונד חש לא פעם שמפעיליו האיראנים מתעמרים בו, משום שלא שילמו לו. "זו מגמה שאנחנו רואים בתיקים מהסוג הזה", אמרה אוונס. "מבטיחים לאנשים כסף ודברים נוספים, אבל הם כמעט אף פעם לא מקבלים את מה שהובטח להם".

במשפט התברר שספהוונד חש לא פעם שמפעיליו האיראנים מתעמרים בו, משום שלא שילמו לו. "זו מגמה שאנחנו רואים בתיקים מהסוג הזה", אמרה אוונס. "מבטיחים לאנשים כסף ודברים נוספים, אבל הם כמעט אף פעם לא מקבלים את מה שהובטח להם".

במשפט התברר שספהוונד חש לא פעם שמפעיליו האיראנים מתעמרים בו, משום שלא שילמו לו. "זו מגמה שאנחנו רואים בתיקים מהסוג הזה", אמרה אוונס. "מבטיחים לאנשים כסף ודברים נוספים, אבל הם כמעט אף פעם לא מקבלים את מה שהובטח להם".