הטראומה מהנובה הכריעה את הכף. למרות כמויות עצומות של קוקאין, MDMA, קטמין, LSD וסמים נוספים שנמצאו בביתו וברכבו של שחר לוקה בן ה-32, שורד הטבח במסיבת הנובה שכבר הורשע בעבר בעבירות סמים, נגזרו עליו באופן חריג תשעה חודשי עבודות שירות בלבד. התביעה ביקשה לגזור עליו חמש שנות מאסר בגין מה שכינתה כ"מכולת של סמים", ובית המשפט קבע כי העונש ההולם נע בין ארבע לשבע שנות מאסר, אך הפוסט טראומה הקשה והליך השיקום שעבר הובילו לתוצאה החריגה.

לוקה הודה בעובדות כתב האישום והורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית. לפי האישום, לפני קצת יותר משנה הוא החזיק בביתו במרכז תל אביב וברכבו מגוון גדול של סמים. בחדר השינה ובמטבח נמצאו 835.37 גרם קנביס בתוך עשרות קופסאות, ובשידה בסלון נמצאו 4.68 גרם קטמין. בדלת המקרר הוחזקו 50 מ"ל GBL.

גלריה "מכולת". הסמים שנתפסו אצל שורד הנובה

ברכבו נמצאו, בין היתר, 198 גרם של P-METHYLMETHCATHINONE, כמעט קילוגרם MDMA, כ-773 גרם פסילוצין בתוך 14 אריזות שוקולד צבעוניות שעליהן נכתב "Magic Mushroom", כ-627 גרם קוקאין, מאות טבליות MDMA ומתאמפטמין ו-1,114 ריבועי נייר המכילים LSD. עוד נתפסו 126 בקבוקונים שבתוכם 4.375 ליטר קטמין, וכן אמפטמין, GBL וסמים סינתטיים נוספים. התביעה תיארה את התפיסה ככוללת יותר מ-4.5 ק"ג של סמים מוצקים וטבליות, ולצדם יותר משלושה ליטרים של סמים נוזליים.

התובעת טענה כי מדובר בהחזקה מסיבית של "מכולת סמים" מגוונת ביותר. לדבריה, מגוון הסמים, הכמויות הגדולות והעובדה שחלקם חולקו מראש לאריזות מעידים על כוונת סחר ועל פוטנציאל הפצה נרחב. התביעה ביקשה לקבוע מתחם ענישה של שש עד שמונה שנות מאסר וטענה כי אין מקום לחרוג ממנו מטעמי שיקום.

התביעה הדגישה כי לחובתו של לוקה שתי הרשעות קודמות. אחת מהן היא הרשעה משנת 2020 בגין החזקת סמים שלא לצריכה עצמית וסחר בסמים בשנת 2017, שבגינה ריצה עשרה חודשי מאסר בפועל. לטענתה, לוקה התקשה לקבל אחריות מלאה על מעשיו והליך הטיפול שבו השתלב עדיין אינו מצדיק הימנעות ממאסר. עם זאת, בשל נסיבותיו החריגות כשורד הנובה, ביקשה התביעה להעמיד את עונשו על חמש שנות מאסר.

מנגד, סנגורו, עו"ד יובל זמר, תיאר את הטראומה הקשה שחווה לוקה ב-7 באוקטובר. בגזר הדין נכתב כי חברו הטוב, מור ז"ל, נורה בראשו ונהרג במהלך המנוסה, וכי לוקה שכב במשך כחמש שעות מתחת לגופתו בתוך רכב הפוך, בזמן שמחבלים ביצעו וידוא הריגה בסביבה. לאחר שחולץ ואושפז הוא עזב את בית החולים כשהוא מכוסה בדם, ובהמשך הסתגר במשך חודשים בבית הוריו בצפון.

ההגנה הציגה מסמכים שלפיהם לוקה הוכר כנפגע פעולות איבה ונקבעה לו תחילה נכות זמנית בשיעור של 50%, ובהמשך נכות פסיכיאטרית צמיתה בשיעור של 40%. הסנגור טען כי שליחתו לכלא "תגזור עליו כליה נפשית", תהרוס את סיכויי שיקומו ותחמיר את הפוסט טראומה שממנה הוא סובל. הוא ביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן ולהטיל עליו עבודות שירות, לצד צו מבחן למשך שנה.

לוקה עצמו הביע חרטה ואמר לבית המשפט כי ביצע את העבירה בתקופה שבה לא תפקד ולא ראה עתיד לנגד עיניו. הוא סיפר על ההליך הטיפולי שעבר ועל רצונו להמשיך בדרך השיקום ולחזור לחיים נורמטיביים. שירות המבחן ציין כי הוא השלים טיפול יום במרכז "מעיין הנפש", שיתף פעולה באופן מלא ומסר בדיקות שתן נקיות מסמים, למעט קנביס רפואי שאותו הוא צורך ברישיון.

השופט שמואל מלמד עמד בהרחבה על חומרת המעשים וקבע כי לוקה "לא החזיק בסם בודד בכמות מזערית, אלא ניהל 'מכולת סמים' של ממש, שכללה מגוון רחב ביותר של סמים מהקשים והמסוכנים שבפקודה". לדבריו, הכמות האדירה "מעידה על עומק מעורבותו בעולם הסמים ומגבירה באופן דרסטי את עוצמת הפגיעה באינטרס הציבורי".

סמים - גם ברכב

עוד קבע השופט כי החזקת הסמים לא הייתה מעשה ספונטני או מקרי, אלא מלאי שדרש היערכות, יכולת כלכלית וקשרים עם גורמים שונים. לדבריו, הפצת הסמים הייתה עלולה ליצור "פוטנציאל הרס עצום לבריאות הציבור ולשלומו", אך הסמים נתפסו לפני שהגיעו למשתמשים.

לצד זאת אמר השופט כי הטראומה שחווה לוקה בנובה פגעה באופן דרסטי ביכולתו להפעיל שיקול דעת מאוזן. "אף שאין במצב זה כדי לפטור אותו מאחריות פלילית מלאה, יש בו כדי להקהות באופן משמעותי את חומרת אשמתו המוסרית", כתב. הוא העמיד את מתחם הענישה על ארבע עד שבע שנות מאסר בפועל, אך החליט לחרוג ממנו בשל סיכויי השיקום.

"שוכנעתי כי במקרה מיוחד ויוצא דופן זה, סיכויי השיקום המובהקים והשינוי העמוק שעבר לוקה גוברים על עקרון הגמול", קבע השופט. לדבריו, הקשר הטיפולי, ההתמדה בטיפול והניקיון המוכח מסמים מלמדים כי לוקה "עלה על דרך המלך ויש לאפשר לו להמשיך בה".