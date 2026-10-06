תמונות לוויין ברזולוציה גבוהה של חברת VANTOR Technologies מספטמבר ואוקטובר 2026, הראו פעילות מחודשת משמעותית במין-זדאא'י (Min-Zadayi), מתחם לפיתוח נשק גרעיני בצפון מזרח טהרן, שנחשף והותקף בידי ישראל במהלך "שאגת הארי". בתקיפה נהרסו כמה מבנים, וככל הנראה גם מבנים תת-קרקעיים. כך פורסם בכתב העת של המכון למדע וביטחון בינלאומי. תמונות הלוויין האחרונות הצביעו על חזרה לתנועת כלי רכב סדירה סביב האתר, לאחר מבצע ניקוי נרחב שכלל פינוי הריסות ופסולת ותיקון הנזק במדרון הגבעה. באחד האזורים שהותקפו במרץ 2026, נראית פעילות מתמשכת של עבודות עפר.