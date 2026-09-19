גורמים בבריטניה אמרו ל"ניו יורק טיימס" כי ישראל אמרה שהיא תעצור את הבנייה ב-E1, שקוטעת למעשה את הרצף הטריטוריאלי הפלסטיני בין רמאללה לבית לחם ותחבר בין מעלה אדומים לירושלים. בישראל הכחישו. בעיתון האמריקני ציינו כי ארבעה שבועות לפני הכרזת הסנקציות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון, שר החוץ אד מיליבנד שוחח עם מקבילו בישראל גדעון סער. השיחה תוארה בדיווח כ"מתוחה", ושלושה גורמים טענו כי סער "רמז בבירור" בשיחה כי לא ייפתחו מכרזי בנייה לאזור לפני הבחירות ב-27 באוקטובר. שבוע לאחר השיחה, ישראל הכריזה על בניית עוד 1,200 דירות ב-E1.