דקת דומייה, שיירות ברחבי הארץ, מיצגי מחאה, עדויות וטקס זיכרון מרכזי: ישראל תציין מחר (רביעי) שלוש שנים ל טבח 7 באוקטובר . את מרבית אירועי הזיכרון והמחאה יובילו מועצת אוקטובר, ארגוני מחאה ותנועת "קומו", והם יתקיימו בכ-400 מוקדים ברחבי הארץ.

גלריה כיכר החטופים בציון 1,000 ימים לטבח. לפני כשלושה חודשים ( צילום: מוטי קמחי )

באירועים צפויים לקחת חלק בתי חולים, אוניברסיטאות, בתי ספר, רשויות מקומיות, חברות הייטק, עסקים וארגוני חברה אזרחית. יום הזיכרון ייפתח בשעה 06:29 , השעה שבה החל הטבח, בשורת טקסים, מיצגים ואירועים ברחבי המדינה. בין היתר יתקיימו אירועים במתחם מסיבת הנובה ביער רעים ובצומת הקשתות בשער הנגב, שם יורד הדגל לחצי התורן. במוקדים נוספים צפויות להתקיים הפגנות, ובקיסריה ובירושלים ישתתפו משפחות ממועצת אוקטובר במיצגים ובפעולות מחאה.

בשעה 07:00 יקיימו כמה מארגוני המחאה טקסי זיכרון מחוץ לבתיהם של שרים שכיהנו בממשלה ביום הטבח. כעבור עשר דקות תצא מקיסריה לתל אביב שיירת כלי רכב במה שמארגניה מכנים "נתיב המפקיר". בשעה 08:30 יתקיים בחוף טרומפלדור בתל אביב אירוע של מחאת הנשים "מהפקרה לאחריות", שבמרכזו מיצג שנועד לסמל את אירועי 7 באוקטובר.

בשעה 10:00 צפויות לצאת שיירות מצפון הארץ, מהדרום ומהמרכז לעבר יער בן שמן, שם ייערך בשעות אחר הצהריים טקס זיכרון לחללי המתקפה. החל מהשעה 11:00 ישתתפו משפחות שכולות ממועצת אוקטובר באזכרות ובאירועי הזיכרון ליקיריהן ברחבי הארץ. בשעה 11:47 ייערך טקס זיכרון מיוחד לצד המכולה הצהובה באתר הנובה, בהובלת האב השכול יורם יהודאי, שבנו רון יהודאי ז"ל נרצח בפסטיבל.

בשעה 12:00 מתכננת מועצת אוקטובר לקיים דקת התייחדות ארצית במאות מוקדים. לדברי המועצה, שורה של עיריות, גופים עסקיים וארגונים כבר הודיעו כי יאפשרו לעובדיהם להשתתף בה. בין המצטרפים ליוזמה נמצאים בתי החולים סורוקה, איכילוב, שיבא, רמב"ם, הדסה, שניידר, וולפסון והלל יפה; מכון ויצמן, הטכניון, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת רייכמן; וכן עיריות חיפה, הרצליה וגבעתיים ועשרות מועצות, קיבוצים ומושבים.

גם חברות וארגונים ובהם Taboola, Ness, כתר, TLV Partners, לשכת עורכי הדין, מטח ורשת עמל הודיעו על הצטרפותם, לצד עשרות בתי ספר ברחבי הארץ. במועצת אוקטובר קראו לגופים נוספים להצטרף ליוזמה ולציבור כולו לעצור בשעה 12:00, לצאת ממקומות העבודה, מבתי הספר ומהבתים ולעמוד במשך דקה לזכר הנרצחים.

באותה שעה תיפתח לציבור במרכז פרס לשלום ולחדשנות ביפו התערוכה "החלל שנשאר", שבה יוצגו פריטים אישיים של עשרות מנרצחי 7 באוקטובר. במקום ייערך גם טקס קצר בהשתתפות נציגי משפחות מועצת אוקטובר.

ב-21:15: הטקס המרכזי ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

ינחה את הטקס. אלי שרעבי ( צילום: שרון דרהי )

משעות אחר הצהריים ועד הערב יתקיימו שורת הפגנות ברחבי הארץ. בין היתר מתוכננות הפגנות בהשתתפות גופי מחאה וחברי מועצת אוקטובר בחיפה, עפולה, צומת צמח, צומת ראש פינה ושדה בוקר. בשעה 18:29 יתקיים באתר הנובה ביער רעים טקס בהשתתפות משפחות שכולות וחברי עמותת שבט הנובה. בשעה 19:30 תיפתח במה לעדויות בצומת הקשתות בשער הנגב.

אירועי היום יגיעו לשיאם בשעה 21:15 , אז יחל בפארק הירקון בתל אביב טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, שיוקרן גם במוקדים ברחבי הארץ. את הטקס ינחו שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן.