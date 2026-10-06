יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע כי סרטון שצילם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר, מכיל גם רכיבים של תעמולת בחירות, ושיש להסיר אותו מחשבונות פרטיים של ראש הממשלה – אבל לא מחשבונות רשמיים של ראש הממשלה ומשרדו. הסרטון פורסם לפני שבוע ובו נתניהו עומד בבסיס חיל האוויר, וברקע מטוס של החיל. הוא נשא דברים בענייני ביטחון, ואמר כי "יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו". סולברג קבע שתוכן הסרטון מעורב: גם תעמולת בחירות וגם העברת מסר פומבי למדינות אחרות. בנסיבות העניין יש חשיבות למקום הפרסום.