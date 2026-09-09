ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב באריכות לתחקיר הארץ שטען כי הוזהר עשרה ימים לפני טבח 7 באוקטובר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד. נתניהו כתב ברשת X כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. הוא הכחיש שוב, ומסר כי "מתחילת חודש ספטמבר ועד ה-7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. לשכת ראש הממשלה, המל"ל והמזכירות הצבאית בדקו בקפדנות את יומן השיחות של רה"מ - ולא מצאו לכך שום זכר". לטענתו, גם הטענה שמצרים הזהירה את רה"מ על תקיפה אפשרית שקרית. יש לציין כי בכיר בבית הנבחרים, מייקל מקאול, אישר את האזהרה שנחשפה ב-ynet ו"ידיעות אחרונות", כשאמר: "אנחנו יודעים שמצרים הזהירה את הישראלים שלושה ימים לפני כן שאירוע שכזה יכול לקרות".