רכבת ישראל הודיעה הבוקר (חמישי) שהחל מ-29 בנובמבר תגביר את תדירות הרכבות מהבירה למרכז הארץ ולשרון לשלוש רכבות בשעה בשעות העומס - במקום שתיים. המהלך יכלול גם תוספת רכבות בוקר למודיעין ולחדרה, וכן פתיחת כניסה נוספת לתחנת נבון מכיוון חניון שז"ר להקלה על העומסים.

גלריה תיפתח גישה נוספת שתקל על העומס. תחנת הרכבת נבון ( צילום: רויטרס )

תדירות הרכבות תעלה החל מ-29 בנובמבר. הכניסה החדשה לתחנת ירושלים-יצחק נבון מכיוון בית המשפט העליון וחניון שז"ר, כדי להקל על העומסים בכניסה לתחנה ולווסת את תנועת הנוסעים.

ההודעה נמסרה חמישה ימים לאחר שנכנס לתוקף לוח הזמנים החדש, שבמסגרתו הוארך לראשונה הקו המהיר מירושלים לתחנות בית יהושע, נתניה וחדרה מערב. באותו עדכון הופעל שירות ישיר מתחנות אלו לנתב"ג ולירושלים לאורך כל שעות היממה, תוגברו הרכבות בשעות השפל והוכנסו לשירות רכבות חשמליות במקום רכבות הדיזל. כעת, לאחר שיותר מ-45 מיליון נוסעים עברו בתחנת נבון מאז פתיחת הקו ב-2018, עוברים ברכבת לתגבר את התדירות בשעות העומס.

לפי ההודעה, החל מ-29 בנובמבר תעלה התדירות בקו ירושלים-נתניה (העובר דרך נתב"ג, תל אביב והרצליה) לשלוש רכבות בכל שעה בשעות השיא: בין 6:00 ל-9:00 בבוקר ובין 15:00 ל-19:00 אחר הצהריים. בעקבות התגבור, תעלה תדירות הרכבות הכוללת בתחנת נתניה לחמש רכבות בשעות השיא.

( צילום: אוהד צויגנברג )

במקביל, בקו ירושלים-מודיעין מרכז יתווספו שתי רכבות בוקר בין השעות 7:00 ל-9:00, ובקו ירושלים-חדרה מערב יתווספו שתי רכבות מוקדמות בין 5:00 ל-6:00 בבוקר, אחת לכל כיוון. בתחנת חדרה מערב יחולו גם שינויים קלים בזמני היציאה של הרכבות כדי לרווח את לוח הזמנים.

שינויים גם בהחלפה שהאריכה בכ-16 דקות את הנסיעה

אולם, לצד השדרוג עבור הנוסעים לירושלים, יש גם כאלה שנפגעו מהשינויים. כך למשל, נוסעים מתחנת חדרה מערב המבקשים להגיע צפונה לכיוון חיפה נאלצים מאז לוח הזמנים החדש לבצע החלפה בתחנת בנימינה, בעקבות ביטול העצירה של קו באר שבע-כרמיאל בחדרה.

ההחלפה הזו מאריכה את זמן הנסיעה הכולל בכ-16 דקות. בנוסף, קווי השיא מבית שמש ומרחובות לנתניה קוצרו ומסתיימים כעת בתחנת הרצליה, ובתחנת גני אביב בוטלה העצירה של הקו לבית שמש, ובמקומה עוצר שם קו בנימינה-אשקלון. ברכבת ישראל טענו כי בעקבות התלונות בוצעו שינויים שישפרו את הנסיעה גם עבור נוסעים אלו ויקצרו את זמני ההמתנה.