צה"ל תקף הערב (שלישי) מפקדי נוחבה בחמאס במרחב שאטי, שבאזור נמל עזה. לפי הפלסטינים, במקום ישנם שבעה הרוגים ו-14 פצועים. לפי דובר צה"ל, התקיפה כוונה לעבר המחבלים בעת פגישתם, כשאחד מהם זוהה כמחבל שפשט לישראל ב-7 באוקטובר. לפי שעה לא ידוע האם המפקדים בארגון הטרור חוסלו.
הפלסטינים מדווחים כי התקיפה בעזה הייתה בבית קפה באזור החוף בעיר וכי "אלפי עקורים היו במקום" בזמן התקיפה. מצה"ל נמסר כי "המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועת עזה. טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה בבלתי מעורבים".
שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב ברשת X כי "מדיניות ישראל בעזה, כפי שהובהרה לצה"ל על ידי רה"מ בנימין נתניהו ועל ידי, ברורה: מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שנטל חלק בטבח 7 באוקטובר. כך פעל צה"ל היום בחיסול מחבלי החמאס וכך ימשיך לעשות בעוצמה כדי להגן על חיילינו ולהבטיח את השקט ביישובי הדרום - מתוך אזור הביטחון".
בתוך כך, הערב נצפה עפיפון עם כיתוב בערבית במועצה האזורית שער הנגב, הסמוכה שבעוטף עזה. מבדיקה עולה כי הגיע מהרצועה, ולא חובר אליו דבר. ראש המועצה האזורית שער הנגב, אורי אפשטיין, מסר כי לאחר איתור העפיפון כי "נגמרו הימים שבהם אומרים לתושבי העוטף 'זה רק עפיפון'. אחרי 7 באוקטובר אנחנו לא מוכנים לנרמל שום אירוע שחוצה את הגבול ודורשים תשובות ומעשים.
"רצף האירועים הביטחוניים וההצהרות המדיניות בתקופה האחרונה בנוגע לרצועת עזה, כשההנהגה המקומית וגורמי הביטחון באזור אינם מעודכנים בזמן אמת במשמעויות ובהשלכות הביטחוניות על היישובים, הם פגיעה קשה באמון שאנחנו מנסים לבנות מחדש מאז 7 באוקטובר. אנחנו מצפים מצה"ל לתחקר את האירוע עד תום, לפעול בהתאם ברמה הביטחונית ולעבוד מולנו בשקיפות מלאה. במקרה הזה ובכל מהלך שנוגע לביטחון התושבים. בלי אמון אין ביטחון".
בסוף השבוע שעבר, דובר צה"ל עדכן על חיסולו של מפקד פלוגה בחמאס שהחזיק חטופים רבים בשבי. המחבל, מוחמד משתהא, נטל חלק בפשיטה לשטח המדינה בטבח 7 באוקטובר. הוא נפגע קשות בתקיפה אווירית של צה"ל על דירת מסתור בעזה ב-30 ביולי. כעבור כמה ימים הוא מת מפצעיו.
עוד קודם לכן, בדיון ביטחוני על רקע הסיכולים בעזה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו: "הוראות הפתיחה באש בעזה לא השתנו ולא ישתנו. ללוחמי צה"ל יש גיבוי מלא מאיתנו לסכל כל איום עליהם ועל אזרחינו. זו המדיניות והיא מיושמת בשטח".
גורם ביטחוני אמר שישראל הודיעה לאמריקנים שתמשיך לסכל אנשי חמאס שהיו מעורבים בטבח 7 באוקטובר וכן נגד איומים מתהווים. לדברי הגורם הביטחוני, בוושינגטון מקבלים את הגישה הישראלית.
פורסם לראשונה: 18:50, 18.08.26