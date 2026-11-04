חברות הקונגרס הדמוקרטיות אילהאן עומאר ורשידה טליב, מהמבקרות הבולטות של ישראל בארה"ב, נבחרו לכהונה נוספת. עומאר ניצחה במינסוטה, כשלושה שבועות לאחר שסוכנים פדרליים פשטו על ביתה במסגרת חקירה הנוגעת למסמכי ההגירה שלה. עומאר מכחישה את החשדות וטוענת לרדיפה פוליטית מצד ממשל טראמפ. טליב, האישה הראשונה ממוצא פלסטיני שנבחרה לקונגרס, ניצחה במישיגן ונבחרה לכהונה חמישית. השתיים דורשות להפסיק את הסיוע הצבאי האמריקני לישראל ומאשימות אותה בביצוע רצח עם בעזה. עד כה הדמוקרטים זכו ל-206 מושבים בבית הנבחרים, והרפובליקנים 119.