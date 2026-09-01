כשברשותו הציוד הנחוץ, כדי להעמיק את החיפושים אחר 20 בני אדם שעדיין נעדרים באסון טביעת המעבורת Filo Jet שלשום. לפחות 8 בני אדם נספו באסון, אך ההערכה היא כמובן שכל הנוסעים שטרם נמצאו נהרגו אף הם, וכעת נעשים מאמצים כבירים לחלץ את גופותיהם. הרשויות בצפון קפריסין עצרו 9 בני אדם, בהם קברניט המעבורת, מוסטפה אוז בן ה-66. לפי חלק מהדיווחים, עדי ראייה טענו שהוא נטש את הספינה אחרי שהתהפכה, אולם לפי שעה אין לכך אישוש. בין העצורים האחרים בעלי מניות בחברה שהפעילה את המעבורת.

כשברשותו הציוד הנחוץ, כדי להעמיק את החיפושים אחר 20 בני אדם שעדיין נעדרים באסון טביעת המעבורת Filo Jet שלשום. לפחות 8 בני אדם נספו באסון, אך ההערכה היא כמובן שכל הנוסעים שטרם נמצאו נהרגו אף הם, וכעת נעשים מאמצים כבירים לחלץ את גופותיהם. הרשויות בצפון קפריסין עצרו 9 בני אדם, בהם קברניט המעבורת, מוסטפה אוז בן ה-66. לפי חלק מהדיווחים, עדי ראייה טענו שהוא נטש את הספינה אחרי שהתהפכה, אולם לפי שעה אין לכך אישוש. בין העצורים האחרים בעלי מניות בחברה שהפעילה את המעבורת.

אסון המעבורת אירע ביום ראשון בצהריים, כשכלי השיט, ועליו 259 נוסעים ו-8 אנשי צוות, היה בדרכו מהעיירה קירניה שבחלק הצפוני של קפריסין, הידוע כקפריסין הטורקית, לנמל טשוג'ו שבטורקיה. במרחק של כ-7 קילומטרים מחופי צפון קפריסין החלו מים לחדור למעבורת, היא נקלעה למצוקה, הקפטן שלח אות מצוקה – ואז היא החלה לשקוע. עדי ראייה סיפרו כי המעבורת, מדגם קטמרן רחב גוף, נטתה והיטלטלה בעוצמה, ואז הוטחה חזרה למים, ומעוצמת הפגיעה נשבר חלק מחרטומה ונוצר בה בקע, תוך שנשמע קול פיצוץ. לפי העדויות, נוסעים קפצו למים כדי להציל את עצמם, ובסרטונים מהזירה נראו חפציהם של הנוסעים, בהם מזוודות טרולי, מפוזרים על פני המים, בעוד המעבורת טובעת.

אסון המעבורת אירע ביום ראשון בצהריים, כשכלי השיט, ועליו 259 נוסעים ו-8 אנשי צוות, היה בדרכו מהעיירה קירניה שבחלק הצפוני של קפריסין, הידוע כקפריסין הטורקית, לנמל טשוג'ו שבטורקיה. במרחק של כ-7 קילומטרים מחופי צפון קפריסין החלו מים לחדור למעבורת, היא נקלעה למצוקה, הקפטן שלח אות מצוקה – ואז היא החלה לשקוע. עדי ראייה סיפרו כי המעבורת, מדגם קטמרן רחב גוף, נטתה והיטלטלה בעוצמה, ואז הוטחה חזרה למים, ומעוצמת הפגיעה נשבר חלק מחרטומה ונוצר בה בקע, תוך שנשמע קול פיצוץ. לפי העדויות, נוסעים קפצו למים כדי להציל את עצמם, ובסרטונים מהזירה נראו חפציהם של הנוסעים, בהם מזוודות טרולי, מפוזרים על פני המים, בעוד המעבורת טובעת.

אסון המעבורת אירע ביום ראשון בצהריים, כשכלי השיט, ועליו 259 נוסעים ו-8 אנשי צוות, היה בדרכו מהעיירה קירניה שבחלק הצפוני של קפריסין, הידוע כקפריסין הטורקית, לנמל טשוג'ו שבטורקיה. במרחק של כ-7 קילומטרים מחופי צפון קפריסין החלו מים לחדור למעבורת, היא נקלעה למצוקה, הקפטן שלח אות מצוקה – ואז היא החלה לשקוע. עדי ראייה סיפרו כי המעבורת, מדגם קטמרן רחב גוף, נטתה והיטלטלה בעוצמה, ואז הוטחה חזרה למים, ומעוצמת הפגיעה נשבר חלק מחרטומה ונוצר בה בקע, תוך שנשמע קול פיצוץ. לפי העדויות, נוסעים קפצו למים כדי להציל את עצמם, ובסרטונים מהזירה נראו חפציהם של הנוסעים, בהם מזוודות טרולי, מפוזרים על פני המים, בעוד המעבורת טובעת.

על לפי העדויות, יש סיכוי גבוה שנוסעים שלא הצליחו להיחלץ נלכדו בתוך התאים במעבורת כשכלי השיט התהפך. מבין 20 הנעדרים 18 הם אזרחים טורקים ושניים הם ממוצא צפון-קפריסאי, ובין הנעדרים יש גם ילדים. שרידי המעבורת מונחים כעת על קרקעית הים בעומק של יותר מ-500 מטרים, עומק שהוא מעבר לזה שאליו אפשר להגיע בעזרת האמצעים הזמינים לרשויות בקפריסין הטורקית, ולכן הוזעק הצוות מטורקיה עצמה.

על לפי העדויות, יש סיכוי גבוה שנוסעים שלא הצליחו להיחלץ נלכדו בתוך התאים במעבורת כשכלי השיט התהפך. מבין 20 הנעדרים 18 הם אזרחים טורקים ושניים הם ממוצא צפון-קפריסאי, ובין הנעדרים יש גם ילדים. שרידי המעבורת מונחים כעת על קרקעית הים בעומק של יותר מ-500 מטרים, עומק שהוא מעבר לזה שאליו אפשר להגיע בעזרת האמצעים הזמינים לרשויות בקפריסין הטורקית, ולכן הוזעק הצוות מטורקיה עצמה.

על לפי העדויות, יש סיכוי גבוה שנוסעים שלא הצליחו להיחלץ נלכדו בתוך התאים במעבורת כשכלי השיט התהפך. מבין 20 הנעדרים 18 הם אזרחים טורקים ושניים הם ממוצא צפון-קפריסאי, ובין הנעדרים יש גם ילדים. שרידי המעבורת מונחים כעת על קרקעית הים בעומק של יותר מ-500 מטרים, עומק שהוא מעבר לזה שאליו אפשר להגיע בעזרת האמצעים הזמינים לרשויות בקפריסין הטורקית, ולכן הוזעק הצוות מטורקיה עצמה.

סיבת האסון עדיין נמצאת בחקירה, אם כי הרשויות בקפריסין הטורקית מסרו כי לכלי השיט, שנבנה בסביבות שנת 2000, היו ככל הנראה כל האישורים הדרושים, בכלל זה אישורי בטיחות. אתמול האריך בית המשפט בשלושה ימים את מעצרם של תשעה בני אדם הקשורים להפעלת כלי השיט. אחד העצורים הוא כאמור הקברניט אוז. מלבד הטענות שהוא נטש את הספינה אחרי שהתהפכה, כמה מהנוסעים טענו כי בספינה לא היו מספיק חגורות הצלה: "חלק מהאנשים נאלצו לקפוץ בלי גלגל הצלה או חגורת הצלה. זה היה מאבק הישרדות!", סיפר צעיר בשם אפה מולטיג'י לרשת הטלוויזיה CNN Türk. לפי העיתון הטורקי "סבאח", אחד הקורבנות, פהרי אטש, חזר לתוך כלי השיט בניסיון למצוא חגורות הצלה לאשתו ולילדם, אבל אז נלכד בו. רעייתו וילדם ניצלו.

סיבת האסון עדיין נמצאת בחקירה, אם כי הרשויות בקפריסין הטורקית מסרו כי לכלי השיט, שנבנה בסביבות שנת 2000, היו ככל הנראה כל האישורים הדרושים, בכלל זה אישורי בטיחות. אתמול האריך בית המשפט בשלושה ימים את מעצרם של תשעה בני אדם הקשורים להפעלת כלי השיט. אחד העצורים הוא כאמור הקברניט אוז. מלבד הטענות שהוא נטש את הספינה אחרי שהתהפכה, כמה מהנוסעים טענו כי בספינה לא היו מספיק חגורות הצלה: "חלק מהאנשים נאלצו לקפוץ בלי גלגל הצלה או חגורת הצלה. זה היה מאבק הישרדות!", סיפר צעיר בשם אפה מולטיג'י לרשת הטלוויזיה CNN Türk. לפי העיתון הטורקי "סבאח", אחד הקורבנות, פהרי אטש, חזר לתוך כלי השיט בניסיון למצוא חגורות הצלה לאשתו ולילדם, אבל אז נלכד בו. רעייתו וילדם ניצלו.

סיבת האסון עדיין נמצאת בחקירה, אם כי הרשויות בקפריסין הטורקית מסרו כי לכלי השיט, שנבנה בסביבות שנת 2000, היו ככל הנראה כל האישורים הדרושים, בכלל זה אישורי בטיחות. אתמול האריך בית המשפט בשלושה ימים את מעצרם של תשעה בני אדם הקשורים להפעלת כלי השיט. אחד העצורים הוא כאמור הקברניט אוז. מלבד הטענות שהוא נטש את הספינה אחרי שהתהפכה, כמה מהנוסעים טענו כי בספינה לא היו מספיק חגורות הצלה: "חלק מהאנשים נאלצו לקפוץ בלי גלגל הצלה או חגורת הצלה. זה היה מאבק הישרדות!", סיפר צעיר בשם אפה מולטיג'י לרשת הטלוויזיה CNN Türk. לפי העיתון הטורקי "סבאח", אחד הקורבנות, פהרי אטש, חזר לתוך כלי השיט בניסיון למצוא חגורות הצלה לאשתו ולילדם, אבל אז נלכד בו. רעייתו וילדם ניצלו.