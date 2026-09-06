איילת שקד פרסמה פוסט שבו הסבירה את החלטתה שלא להתמודד בבחירות: "קיוויתי כי אחרי 7.10 המציאות הפוליטית בישראל תשתנה. לצערי, נראה שגם בבחירות הקרובות המערכת הפוליטית מתכנסת לאותם דפוסי מחנאות וחרמות, שני גושים שבעיניי מפרקים את המדינה. כאמא לבן קצין ולבת שמתגייסת לשירות משמעותי, מצער אותי לחשוב על מה שיקרה פה אם ניקלע לסבבים רצופים של מערכת בחירות. אני חושבת ומאמינה שממשלה רחבה חוצת גושים הכרחית להתמודדות עם האתגרים הביטחוניים, המדיניים והכלכליים שמונחים לפתחנו, אבל נראה שממשלה כזאת איננה אפשרית במערכת הבחירות הנוכחית".