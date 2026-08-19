בהמשך הרשימה, מקום 4 מיועד לחד"ש, מקום 5 לבל"ד, מקומות 6 ו-7 לחד"ש, מקום 8 לבל"ד - ומקום 9 לתע"ל, ברוטציה עם מקום 6. יו"ר הרשימה יהיה כאמור ג'בארין - ויו"ר הסיעה טיבי. ההכרזה הרשמית על האיחוד צפויה בתוך 48 השעות הקרובות. על פי הסקרים האיחוד בין המפלגות צפוי להביא לנציגות של תשעה מנדטים לחברה הערבית בכנסת הבאה.

בהמשך הרשימה, מקום 4 מיועד לחד"ש, מקום 5 לבל"ד, מקומות 6 ו-7 לחד"ש, מקום 8 לבל"ד - ומקום 9 לתע"ל, ברוטציה עם מקום 6. יו"ר הרשימה יהיה כאמור ג'בארין - ויו"ר הסיעה טיבי. ההכרזה הרשמית על האיחוד צפויה בתוך 48 השעות הקרובות. על פי הסקרים האיחוד בין המפלגות צפוי להביא לנציגות של תשעה מנדטים לחברה הערבית בכנסת הבאה.

בהמשך הרשימה, מקום 4 מיועד לחד"ש, מקום 5 לבל"ד, מקומות 6 ו-7 לחד"ש, מקום 8 לבל"ד - ומקום 9 לתע"ל, ברוטציה עם מקום 6. יו"ר הרשימה יהיה כאמור ג'בארין - ויו"ר הסיעה טיבי. ההכרזה הרשמית על האיחוד צפויה בתוך 48 השעות הקרובות. על פי הסקרים האיחוד בין המפלגות צפוי להביא לנציגות של תשעה מנדטים לחברה הערבית בכנסת הבאה.

מלהתמודד, אך בג"ץ הפך את ההחלטה פה אחד ואישר את השתתפותה בבחירות. בל"ד, שהתמודדה באופן עצמאי, לא עברה את אחוז החסימה. כעת, אם בל"ד תיפסל מלהשתתף, שתי המפלגות האחרות יוכלו להתמודד יחד, בלעדיה.

מלהתמודד, אך בג"ץ הפך את ההחלטה פה אחד ואישר את השתתפותה בבחירות. בל"ד, שהתמודדה באופן עצמאי, לא עברה את אחוז החסימה. כעת, אם בל"ד תיפסל מלהשתתף, שתי המפלגות האחרות יוכלו להתמודד יחד, בלעדיה.