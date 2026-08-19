חד"ש, תע"ל ובל"ד סיכמו בצהריים (יום שלישי) על הקמה מחדש של הרשימה המשותפת, שתרוץ יחד בבחירות הקרובות. בראש הרשימה יעמוד יו"ר חד"ש, יוסף ג'בארין, ואחריו יו"ר תע"ל אחמד טיבי - ובמקום השלישי יו"ר מפלגת בל"ד, סמי אבו שחאדה.
בהמשך הרשימה, מקום 4 מיועד לחד"ש, מקום 5 לבל"ד, מקומות 6 ו-7 לחד"ש, מקום 8 לבל"ד - ומקום 9 לתע"ל, ברוטציה עם מקום 6. יו"ר הרשימה יהיה כאמור ג'בארין - ויו"ר הסיעה טיבי. ההכרזה הרשמית על האיחוד צפויה בתוך 48 השעות הקרובות. על פי הסקרים האיחוד בין המפלגות צפוי להביא לנציגות של תשעה מנדטים לחברה הערבית בכנסת הבאה.
לקראת הבחירות הקודמות לכנסת בשנת 2022, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את בל"ד מלהתמודד, אך בג"ץ הפך את ההחלטה פה אחד ואישר את השתתפותה בבחירות. בל"ד, שהתמודדה באופן עצמאי, לא עברה את אחוז החסימה. כעת, אם בל"ד תיפסל מלהשתתף, שתי המפלגות האחרות יוכלו להתמודד יחד, בלעדיה.
ג'עפר פרח, מספר 2 בחד"ש, בירך על ההחלטה להקים מחדש את הרשימה המשותפת: "אל מול ממשלה גזענית שפוגעת מדי יום בזכויותינו, אין לאף אחד מאיתנו את הפריבילגיה לסכן את קולות המצביעים ולרוץ ביותר משתי רשימות. ההסכם שאושר היום על הקמת רשימה משותפת לחד"ש, בל"ד ותע"ל הוא לא רק המהלך הפוליטי הנכון, אלא גם מענה ברור לדרישת ציבור המצביעים שרצו את האיחוד הזה ויצביעו לו בהמוניהם. בזכותם ולאור התמיכה הגורפת במהלך, הרשימה המשותפת תוכל תגיע לעשרה מנדטים לפחות".
הוא הוסיף: "כעת, מאותה תחושת אחריות שהביאה להקמת המשותפת, עלינו לפעול להעלאת אחוז ההצבעה ולעשות הכול על מנת למנוע בזבוז קולות קריטיים להפלת ממשלת הגזענים והכהניסטים. אני קורא גם לציבור היהודי לתמוך ברשימה שתפעל למען שלום בין שני העמים ושוויון אזרחי".
ח"כ וליד טאהא ממפלגת רע"מ, שתרוץ באופן עצמאי בבחירות, בירך על ההתקדמות לקראת הקמת הרשימה המשולשת של חד"ש, בל"ד ותע"ל, וקרא למפלגות "לחתום על אמנת כבוד שתמנע השמצות, האשמות בבגידה והאשמות בכפירה בין בני אותו עם". עוד קרא טאהא לרשימה המשולשת לחתום על הסכם עודפי קולות עם רע"מ.