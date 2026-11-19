קבוצת הרצ"פניקים, המשתייכים לפלג הירושלמי, הודיעו על הפגנה היום (חמישי) בשעה 16:00 בכביש גהה - במחאה על מעצר עריק בנתב"ג השבוע. אך עוד קודם לכן, החלו חרדים קיצונים להפגין בירושלים.

הפגנת החרדים בירושלים ( צילום: מתוך עמוד "חרדים ירושלים, עמוד "שקיפות", מוטי פרץ, ראובן ביאלה, דוברות המשטרה )





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ההפגנה מתקיימת ביחזקאל פינת שמואל הנביא, כאשר הקיצונים חוסמים את התנועה - כולל אוטובוס מלא בחיילים. המשטרה מפזרת את המוחים עם אלות ורימוני הלם.

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר החלו מתפרעים לחסום את צירי הנסיעה ברחוב שמואל הנביא, תוך חסימת אוטובוס ובו חיילים. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר והודיע למתפרעים כי עליהם להתפנות מהציר.

"שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פעלו בכוח ובאמצעים לפיזור, וחילצו את האוטובוס עם החיילים מתוך ההמון, במטרה לשמור על ביטחונם, להשיב את הסדר הציבורי ולאפשר את התנועה בצומת. הכוחות ממשיכים לפעול במקום לפתיחת צירי התנועה".